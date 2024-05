Nos comemos Georgia: una gastronomía entre Europa y Asia

Hay gente que no sale de su menú habitual, que siempre come lo mismo, o casi. Hay gente, por increíble que esto parezca, que no le gusta el queso. Ni el huevo. Bueno, hay gente rarísima. Hay otra gente que quiere probarlo todo: que hace mezclas como bocadillo de chorizo mojado en Cola-Cao o gambas con kétchup o un sinfín de atropellos a las pupilas gustativas. Más allá de nuestras rarezas, que no son muchas ni pocas, son bastantes, aquí hemos venido a hablar de la gastronomía georgiana, que a priori tampoco suena muy seductora, pero que, con el debido acercamiento, tiene sabores y platos que deleitan a cualquier comensal.