Disfruta de WOW: la experiencia única de descubrir Logroño a través de su patrimonio enológico y cultural

4. Situada a orillas del río Ebro, Bodegas Franco-Españolas es la única bodega centenaria en el casco urbano de Logroño, a no más de 5 minutos a pie de la famosa Calle del Laurel. Bodega familiar con una propuesta enoturística innovadora y de calidad, referente en la DOCa Rioja y premiada con el Best Of Wine Tourism. Además de las tradicionales visitas y catas, su oferta se completa con una agenda cultural durante todo el año de teatro, cine, música y moda, de reconocido prestigio nacional. Visitar Bodegas Franco-Españolas es descubrir una de las grandes bodegas de Rioja, donde se compagina el respeto por la tradición con la innovación tecnológica, para conseguir los grandes vinos Bordón y Diamante, que avalan una trayectoria desde 1890.