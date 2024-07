Los 13 mejores locales para jugar al billar en Barcelona

Una muchacha seca los vasos y una señora mayor te sirve la caña. En la pizarra presumen del típico surtido de ibéricos, al fondo una tele vieja pone hilo musical desde el canal VH1 y si no te has parado a pensar en lo que rezaba el neón amarillo del local, te podrías quedar ahí. Pero, espera: al fondo de este bar 'normal' hay dos mesas de billar americano anchas como soles con las que te puedes jugar una hamburguesa completa con alguno de la panda. ¿Que no tengo ni idea de billar? 'Hold my beer'.