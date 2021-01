La tarta de queso de La Viña, en San Sebastián, "sabor del año 2021"

“Esta tarta de queso sin corteza, horneada en un horno muy caliente para que la parte superior se caramelice pero el interior se mantenga suave y ondulado, salió de San Sebastián, España, en la década de 1990." Así presenta la crítica gastronómica del The New York Times a la famosa tarta de queso del restaurante La Viña, de San Sebastián, y la coloca como el sabor del año.

Situado en la Parte Vieja de San Sebastián, en el 31 de Agosto Kalea, La Viña es un restaurante famoso por sus pintxos (el canutillo de queso y anchoa es el rey) y sus platos tradicionales, pero sobre todo por su tarta de queso, que conquista a propios y extraños. De hecho, se pudo ver a Woody Allen y a su mujer, Soon-Yi, llevándose una de ellas cuando visitaron San Sebastián hace un par de años para el rodaje de Rifkin’s Festival.

No es la primera vez que esta tarta de queso traspasa fronteras. En 2018 se convirtió en noticia por ser uno de los postres presentes en casi todos los cafés de Estambul. Y la verdad es que conquista a primera vista; es decir, su aspecto ya promete. Se debe a que se envuelve en un papel sulfurizado que, al desprenderse, deja diferentes lascas en los bordes de la tarta. Los que la han probado destacan su carácter cremoso y suave.

LA RECETA, PÚBLICA

Tanta fama ha alcanzado que su receta ya es pública. Lleva un kilo de queso, medio litro de nata, una cucharada de harina, siete huevos y 400 gramos de azúcar. Sin embargo, hace ya 30 años que se vende en La Viña y no parece que la revelación de la receta haya disminuido sus ventas. Ahora bien, si no quieres quedarte sin ella, es mejor que la reserves con 24 horas de antelación. Los encargos pueden ser de tarta entera (45 € para 8-10 personas) o media tarta (25 € para 4-5 personas).

TENDENCIAS CULINARIAS EN 2021

A principios de cada año, la crítica gastronómica del The New York Times, Kim Severson, escribe un artículo con las tendencias culinarias que nos depararán los 365 días que tenemos por delante. Este año, con la pandemia de coronavirus, no lo ha tenido fácil. Kim reconoce la dificultad por la que está pasando el sector, pero también alaba su capacidad para reinventarse e innovar en estos tiempos.

Una de las tendencias que Kim destaca es la de la comida para llevar, el delivery and takeaway, a la que se han sumado por obligación no solo los locales pequeños, sino también los grandes chefs. Uno de los últimos que lo ha hecho en España es el chef con estrella Michelin Javier Aranda, que acaba de lanzar Como Cabras, su servicio de comida a domicilio en Madrid.

En cuanto a bebidas, la tendencia a la desaparición del plástico e incluso el cristal en botellas está en auge. Coca-Cola presentaba estos días su propuesta de botella realizada con papel 100 % reciclable, clara indicación de que las compañías avanzan hacia una reducción del impacto ambiental de sus envases. Otra de las novedades en el sector es la de las bebidas relajantes, en contraposición a las estimulantes, que también han tenido su éxito en los últimos años.

¿Y cuál será el vegetal del año? Desde el NYT afirman que cualquiera puede serlo. En años pasados hemos sido testigos del auge del kale, del bimi… ¿cuál tocará este año?

Y además de una alimentación más focalizada en la salud, el confinamiento y aislamiento provocado por la pandemia han hecho que haya un repunte de la comida local. Una vuelta a los sabores más cercanos.