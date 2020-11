La tarta de queso más cara del mundo cuesta 5.000 dólares y se sirve en Nueva York

Si eres de esos ‘foodies’ de los postres a los que se les cae la baba cuando mencionan una New York Cheescake entonces… has llegado a donde tenías que llegar, porque vamos a enseñarte una tarta de queso que, creemos, no se te va a olvidar en la vida.

Y es que no lo decimos por nada en especial... pero hemos encontrado la auténtica cheescake de los dioses, una extravagante tarta creada por el chef Raffaele Ronca, que promete engrandecer a este postre que a tantos nos apasiona, y que se sirve en su restaurante neoyorquino ‘Rafele Ristorante’.

Este chef, que es el ganador un exitoso programa estadounidense de Food Network llamado ‘Chopped’, tiene en su palmarés contar en la carta de su restaurante con la tarta de queso más cara del mundo. Y no lo decimos nosotros... lo dicen los World Record Guinness. Y es que esta tarta cuesta, nada más y nada menos, la friolera de 5.000 dólares.

Pero no es lo único que tiene de especial su tarta. ¿La más cara? Sí, pero para muchos de los amantes de este postre también es una de las mejores tartas de queso de todos los Estados Unidos. Tal es así, que ha sido elegida como tal dos veces por una de las revistas gastronómicas más importantes de los Estados Unidos.

¿5.000 dólares de tarta?

Pues sí, como lo oyes… Aunque concretamente cuesta 4.592,42 dólares (unos 3.900 euros al cambio). Aunque si quieres verlo más claro cabe destacar que cada porción de esta tarta rondaría los 625 dólares. Un precio que podría justificarse si observamos cuales son sus ‘celestiales’ ingredientes.

Este extravagante postre está hecho con ricotta de búfalo, coñac de 200 años, vainilla de Madagascar, trufas blancas de Italia, avellanas molidas, suave chocolate fundido, pan de oro y un trozo fresco de panal de abejas. ¿No suena nada mal, verdad?

Y, en parte, es por los ingredientes por los que este postre llega a costar ese precio solo apto para ‘Kardashians’. Y es que, como cuenta el chef para Guinness World Records el precio es tan alto debido a que “muchos de los opulentos alimentos se importan desde Italia, Francia y Escocia”.

Y tú, qué harías… ¿Probarías la Cheescake más cara del planeta? Nosotros, de momento, nos conformamos con la que nos hacemos en casa… que también esta muy rica.