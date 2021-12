Ya conocemos el Mejor Roscón de Madrid 2022: harina, masa de panettone, levadura fresca, ron...

“Estamos felices y orgullosos por este nuevo reconocimiento al mejor roscón artesano de la Comunidad de Madrid 2022.” Así agradecían desde la panadería Panem el primer premio en el IV Campeonato Mejor Roscón Artesano de Madrid, que convoca cada año GastroActitud y que este año se ha entregado en el histórico y renovado restaurante Lhardy.

Los requisitos eran los siguientes: cada roscón debía pesar 500 gramos (para muchos, el peso ideal para lograr el mejor roscón), tener forma redonda y no estar relleno. También era imprescindible que todos los ingredientes fueran naturales: harina de trigo, azúcar, huevos, sal, mantequilla, leche o nata, levadura fresco o masa madre, almendra o frutos secos y azucarillo. Y como extras opcionales: fruta confitada o escarchada; vainilla o semillas que aporten sabor a la masa; miel, AOVE (siempre que no supere el 5% del total de los ingredientes), agua de azahar, etc.

En el caso del de Panem, desde la panadería madrileña situada en la calle Fernán González, número 42, nos explican cómo hacen su roscón: "La receta la hacemos con harina, masa madre de panettone, levadura fresca, sal, azúcar, vainilla, agua de azahar, ralladura fresca de naranja y limón y su zumo, ron y, para decorar, naranja confitada, azúcar y almendra. Fermentación de 24 horas y poco más".

Antonio García, uno de los cinco hermanos que llevan la panadería Panem, recogía el premio de manos del maestro pastelero Paco Torreblanca, presidente del jurado en el que también se encontraban el pastelero Ricardo Vélez, de Moulin Chocolat, el crítico gastronómico de El País y fundador de GastroActitud José Carlos Capel, Fátima Gismero, pastelera de Pastelería Panadería Fátima Gismero de Pioz (Guadalajara), Sonia Andrés, chef profesora de pastelería de Le Cordon Bleu, Estela Gutiérrez (segundo puesto Premio Pastelero Revelación de Madrid Fusión 2021) y Bea Garaizabal (Miembro de la Real Academia de Gastronomía y Vicepresidenta de la Madrileña). El premio consistió en 2.500 euros en productos Únicla y Clesa, que el ganador donará a una ONG de su elección, según se indicaba en las bases.

No es la primera vez que Panem (teléfono: 917 95 91 07) recibe un galardón de este tipo. Su croissant de mantequilla ya fue nombrado el mejor croissant artesano de España por el Gremio de Pastelería de Barcelona, un croissant de 12 capas y que es uno de sus productos estrella. Y también fue premiado su pan, el mejor de Madrid en 2019, en un certamen convocado por El Club Matador.

El segundo y tercer puesto han ido, respectivamente, para Panod (Calle Prim, 1. Teléfono 915 994 845) e Isabel Maestre (Calle Fernández Caro, 7. Teléfono: 912 68 05 88). Además de estos dos exquisitos roscones, merece la pena probar los del resto de finalistas, que son:

1. Marea Bread (Calle Oña, 125. Teléfono: 638 12 68 53).

2. La Tahona de Moralzarzal (Calle de las Eras, 14. Moralzarzal. Teléfono: 918 57 81 18).

3. Horno de San Onofre (Calle de San Onofre, 3. Teléfono: 912 30 84 33).

4. Pan de Madre Tierra (Calle María Moliner, 26. Valdemoro. Teléfono: 623 17 63 42).

5. La Barra Dulce (Calle del Mesón de Paredes, 22. Teléfono: 918 46 83 85).

6. La Panotheca (Calle de Cea Bermúdez, 10. Teléfono: 917 27 47 04).

7. Obrador El Panazo (Calle Ferrer del Río, 9. Teléfono: 910 00 00 02).