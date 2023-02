Hamburguesa con nutella: la última receta viral y absolutamente deliciosa 

Nos gusta comer y, sobre todo, explorar nuevos sabores. De hecho... algo tendrá la unión de alimentos dispares que lleva décadas siendo el punto fuerte de los mejores restaurantes de todo el mundo. El día a día también se está prestando a ello con elaboraciones como la pizza con plátano, la tortilla con mermelada o el queso con chocolate.

De hecho, la tendencia de los últimos años es la creación de comidas que reúnan elementos salados, dulces, picantes y amargos que sorprendan a los paladares más selectos y que conquisten a todos aquellos que jamás se lo hubieran planteado.

Ahora las grandes cadenas también se están prestando a ello. El último ejemplo es The Fitzgerald, con restaurantes en Madrid, la Comunidad Valenciana y Albacete, que ha preparado su burger del mes pensando en todos los amantes de la nutella.

El mes del amor, para ellos, es también el mes de los ‘gochos’ con una receta ante la que solo podemos babear. Concretamente esta peculiar hamburguesa está hecha con Nutella, virutas de cacahuete, cheddar, plátano frito y bacon. Una creación solo apta para atrevidos que promete arrasar en ventas.

No son pioneros en estas creaciones. En 2016, si recordáis, se hizo altamente popular una hamburguesa de Mcdonalds que también incluía este ingrediente. En su caso se basaba en un pan de hamburguesa con nutella derretida que se vendían en su cafetería Mc Café.

O en Japón, que la misma cadena decidió comercializar unas patatas fritas con un ‘dip’ de chocolate. No fueron muy populares, pero si echamos una vista a las recetas de internet si que podemos afirmar que consiguió atrapar a unos cuantos enamorados de la receta que se han vuelto adictos.

