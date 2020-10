Las 10 capitales veganas de España

7 - Valencia - 4.06 restaurantes veggies / 100.000 habitantes

Ciudad mediterránea que tiene todo lo que se necesita para convertirse en ciudad de referencia para la cultura Veggie, y es que Valencia puede presumir de tener una de las mejores huertas de toda Europa. Ya sean mandarinas, alcachofas, tomates o cebollas tiene los ingredientes necesarios para dar a los 32 restaurantes Veggies que tiene las mejores materias primas para crear platos de 5 estrellas con los vegetales como elemento principal.

Recomendación delivery: The Vurger (€€): Alguien cree que el fast food no es apto para veggies? Pues en The Vurger nos demuestran que esto no es cierto, desde 2017 este restaurante de comida rápida a base de plantas sirve hamburguesas veganas, patatas fritas y helado