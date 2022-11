Besalú, Gerona

Túnel del Amor de Klevan, Ucrania

Hoy despertamos desde un lugar precioso, y del que no queremos olvidarnos, de Ucrania. Está claro que no es el momento para viajar a éste país, pero por justicia no queremos olvidarnos de su gran belleza.

Recordamos un lugar que es perfecto: el túnel del amor de Klevan, un lugar tomado por la naturaleza que, en su momento, fue el hogar de una de las locomotoras más queridas de la zona.