Michelle Jenner y Alexandra Jiménez: "Nos iríamos a la Provenza mañana mismo"

Las aventuras de Tadeo Jones llevan enganchando a niños y adultos desde hace 10 años, en este tiempo nuestro albañil preferido ha viajado a Perú y España, y en esta nueva aventura nos descubrirá un mundo nuevo en México, Francia y Egipto, un gran viaje solo apto para los más aventureros.

Las dos compañeras de Tadeo Jones en su tercera aventura han sacado un rato de su tiempo para charlar con nosotros. Michelle Jenner vuelve a ser Sara, una arqueóloga brillante y su aliada más fiel. Alexandra Jiménez se estrena en el mundo de Tadeo Jones como Victoria Moon, una excompañera de universidad de Sara que abandona la arqueología para dedicarse a explorar los misterios del más allá…

Quedamos para tomarnos un café con ellas y, entre sorbos y risas, nos cuentan sus viajes dentro y fuera de la pantalla.

En esta nueva entrega conocemos tres países nunca vistos en la saga de Tadeo Jones, ¿habéis estado en alguno de estos lugares?

Michelle: París sí lo conozco y en Estados Unidos he estado, pero Chicago no y Egipto tengo muchas ganas de conocerlo.

Alexandra: En París también he estado y de Chicago solo conozco el aeropuerto... haciendo escala (ríe).

¿Qué tienen en común y en qué se diferencian vuestros personajes de la Michelle y la Alexandra reales?

M: Yo quiero pensar que también siento pasión por lo que hago, por mi trabajo. Es muy de agradecer que te apasione a lo que te dedicas, creo que es muy importante y es un lujo cuando consigues dedicarte a algo que te llena. No soy tan aventurera como ella...bueno, igual un poco sí (ríe).

A: En lo que más me parezco a Victoria Moon es en que creo casi más en lo que no se percibe aparentemente y en lo que “no se puede demostrar” que en lo que se evidencia ante nuestros ojos. Ella se dedica más al mundo de las ciencias ocultas y de los misterios sin resolver, yo no es que me dedique a las ciencias ocultas, pero me parece muy bonito que ella siente que detrás de lo que se ve siempre hay algo más.

¿A qué destino queréis viajar, sí o sí, en 2023?

M: Yo a Egipto, lo que hemos dicho, me encantaría y lo tengo pendiente desde hace tiempo.

¿Qué no puede faltar en vuestras maletas?

M: Ropa cómoda sobretodo, muy de batalla, de ponerte a patear los sitios y que no te apriete nada ni te duela nada.

A: Y cámara de fotos, aunque ahora con el móvil lo estamos abandonando más, pero sí, fotos, muchas fotos

¿Cuál es el lugar más curioso que habéis visitado?

A: Así que recuerde ahora mismo los jardines de Bomarzo en Italia.

M: Yo de los últimos viajes que hice por trabajo, estuve rodando en Marruecos, concretamente en Esauira; tuve algo de tiempo y sus alrededores me encantaron.

¿Y vuestro medio de transporte favorito?

A: A mi me gusta mucho viajar en coche, el último viaje que recuerdo haber hecho antes de la pandemia, y que echo muchísimo en falta volver a hacer, fue cogernos el coche desde Madrid y nos fuimos hasta Italia sin un rumbo fijo. Teníamos planeado hacer una cosa y acabamos haciendo otra, visitando otros lugares.

M: Viajaste muy "a lo autocaravana".

A: Sí, de esto que un sitio te gusta mucho y en vez de quedarte una noche te quedas tres. El del 2019 fue el ultimo que pude hacer así y lo recuerdo con mucha nostalgia. Me vendría muy bien hacer algo así ahora, tres o cuatro semanas, coges tu coche y te vas muy lejos. No dependes de ningún billete que hayas comprado, solo de tu coche, vas parando donde te gusta y te apetece, y si te gusta mucho te quedas más.

¿Cuáles es el primer viaje que recordáis de vuestra infancia?

M: Yo recuerdo que fui con mi familia a Orlando, a toda la parte de los parques de atracciones y me encantó, estuvimos unos cuantos días por allí y luego vimos Nueva York. Lo recuerdo como el gran viaje de mi infancia.

A: Yo recuerdo más viajar dentro de España, pero con una caravana que teníamos... ¡y era lo más para una niña, viajar con caravana!

¿Y el primer viaje sin padres?

M: Yo creo que fue a París, ya había ido con mi familia pero quise volver allí sola.

A: Yo creo que Italia y luego Argentina, ¡me fui para tres meses y medio!

Vamos a soñar: ¿a qué destino os gustaría ir si os dieran un mes libre para viajar?

A: Yo me iría a la Provenza, de pueblo en pueblo, me gusta muchísimo esa zona, y también me apetece muchísimo coger el coche y poder ir a pueblos que he descubierto y pueblos que me gustaría conocer. Hay uno concretamente que se llama Isle sur la Sorgue que le llaman "la pequeña Venecia", aunque ya sé que hay muchas "pequeñas venecias" en el mundo, pero este es muy pequeño y está construido sobre canales. Desde siempre el pueblo se ha dedicado a la fabricación de las telas y lino, está llena de anticuarios y los fines de semana todos los anticuarios salen fuera y sacan sus tiendas a las calles, todo el pueblo se convierte en un rastro gigante, pero de auténticas maravillas, y es precioso.

M: ¡Yo me apunto con ella a ese viaje!



¿Hay algún destino que os haya decepcionado?

M: No, porque voy siempre sin expectativas, un poco a la aventura, a ver qué es lo que me encuentro. Hay veces que quieres ver los sitios típicos, pero también me gusta ver lo que no es típico, mezclarme con la gente que vive allí, que me enseñen ellos las cosas de primera mano.

Si tuvierais que mudaros, ¿a qué ciudad os gustaría hacerlo?

A: Antes si que fantaseaba con eso. con Londres, Nueva York o París, y no lo descarto, pero bueno… ¡es que yo tendría muchas casas!

M: Eso es lo que está bien, tener casas en varios sitios ¿Por qué elegir uno? (ríe)

A: Tendría casa en Londres, Nueva York y París, pero también tendría una casita en la Provenza en el pueblo de Gassin muy cerca de Saint-Tropez, pero sin gente y luego otra en la Costa Amalfitana en Italia. Ahora me falta la pasta, pero la idea la tengo (ríe).

M: Yo tendría una en Ibiza, aunque las épocas que hay mucha gente…

A: Mejor sin gente, claro.

M: Sí, viviría en la Ibiza de antes, sin masificar, y si no en Barcelona, que al fin y al cabo es mi ciudad. Llevo desde los 18 años viviendo en Madrid y me encanta, pero me gustaría pasar más temporadas allí.

¿Habéis realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?

M: No yo creo que no, yo quiero ir a Narnia o Hogwarts, todavía no se como se va… (ríe)

A: Es verdad que si viajas a las ciudades de las que hemos hablado, como Londres o Nueva York hay tantos rincones que han salido en películasque sabes que la referencia está ahí, que te hace muchísima ilusión estar justo en ese rincón de esa calle, eso sí. Nunca me había planeado una ruta en función de una película, pero es buena idea. ¡Me la apunto!