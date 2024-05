Valle del Jerte, el corazón más salvaje

Lucy es una domadora singular y una etóloga equina que ha pasado su larga vida estudiando el comportamiento del caballo en la naturaleza tratando de interferir lo menos posible en su comportamiento. Es una de las personas más salvajes que se han cruzado por mi camino, casi tanto como la manada de pottokas que custodia. Nos montamos en su coche monte arriba y monte abajo en busca de los caballos, mientras reconoce el terreno y nos cuenta pausadamente y con un acento británico que no le abandona de donde le viene esa querencia por los caballos. Le viene de la infancia, de su vida en la campiña inglesa, allí prendió la chispa y años más tarde se matriculó en zoología en la Universidad de Londres, para continuar en el campo de la investigación científica, anticipándose a la Declaración de Cambridge, firmada en 2012, sobre el reconocimiento de la consciencia en los animales no humanos. Y desde entonces no ha querido separarse del mundo equino.