El pueblo más pequeño de la Cataluña: 0,4 kilómetros cuadrados, infinitos encantos

Se puede pensar que debido a su reducido tamaño, Puigdáber, no tiene nada que visitar o hacer, pero es todo lo contrario, el pueblo catalán cuenta con varios lugares de interés que no puedes perderte en tu visita al municipio. El más famoso de todos ellos, es la casa Josep Parellada, que inspirada arquitectónicamente en la corriente modernista de inicios de siglo, es conocida como uno de los edificios más simbólicos de la población.