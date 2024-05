El pueblo más pequeño de Albacete: 61 habitantes, infinitos encantos

El Embalse de El Molinar es un lugar perfecto para la práctica de deportes de aventura y actividades en la naturaleza. Para dar largos paseos e insuflar los pulmones de aire, de aire limpio, no del aire negro que chupamos en las ciudades. Un entorno así, tan limpio y tan puro, y además, solo para ti, prácticamente. Con la poca población que vive en sus alrededores, no es difícil encontrar un lugar de calma. Sin afán de molestar a estos 61 vecinos que viven plácidamente lo que puede ser el final de un pueblo con mucha historia, me gustaría visitar Villa de Ves, y quedarme allí un tiempo, y aprender algo de otros ritmos, de otras formas de vivir.