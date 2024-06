El pueblo de las Islas Baleares que parece sacado de una película Disney

Para saborear la gastronomía local de Capdepera, hay varias opciones, diferentes, imperdibles. El restaurante Andreu Genestra, con una estrella Michelin, utiliza productos de su propio huerto para elaborar platos tradicionales mallorquines con técnicas innovadoras. No apto para todos los bolsillos, claro. Más accesibles: Coll d’Os en Cala Ratjada, que ofrece un ambiente familiar y es perfecto para disfrutar de cordero y pescados locales. Y Can Simoneta, dirigido por el chef Pablo Tamarit, ofrece una experiencia gourmet con platos mediterráneos creativos, rodeado de un entorno natural de olivos y pinares. Estos son recomendados, pero en cualquier esquina, chiringuito, restaurante se come bien en estas cosas. Sobre todo en los que no tienen el menú traducido a muchos idiomas.