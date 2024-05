Cómo perderte en Torremolinos, el edén de la libertad de la Costa del Sol, y no perderte nada

Somewhere Over the Rainbow... Dorita, la protagonista de El mago de Oz (1939), entona esta popular canción en la que sueña con un mundo colorido, plagado de emociones y personajes fantásticos. A través de su escapista imaginación, trata de olvidar la vida en blanco y negro de su Kansas natal. La protagonista de este mítico largometraje dirigido por Victor Fleming fue Judy Garland, niña prodigio cuya vida personal se vio lastrada por su tremendo éxito profesional.