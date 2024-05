Navarra: las bicicletas son para el verano

Tras una buena pedaleada, bien merecida es una buena comida. Por suerte, en Navarra no hace falta buscar mucho para comer rico y saludable. Su reconocida gastronomía autóctona se basa en productos locales (muchos protegidos con Denominación de Origen): las verduras de la huerta de la Ribera –espárragos, tomates, pimientos, alcachofas, borraja, guisantes lágrima, cardo…; las carnes -chuletón, costillas de cordero-; los hongos; los postres de leche -cuajada, canutillos, quesos DO Roncal e Idiazábal- de la montaña; o las pochas, la trufa y los vinos DO Navarra de la Zona Media, además de su famoso licor, el pacharán. Y un clásico: los ricos pinchos y fritos de Pamplona, tradición de toda la vida.