El Madrid que no te esperas: la Sierra Oeste

Como decía la canción, aquí no hay playa, al menos de costa, pero eso no significa que no existan zonas habilitadas para el baño: ahí están la playa de la Virgen de la Nueva o las playas del Embalse de Picadas. Otra opción es el famoso Pantano de San Juan, que permite también la opción de navegar por él. No hay que renunciar a un buen baño, en un entorno natural, por estar en Madrid.