La isla española que ha enamorado al periódico 'The Sun': 'es un paraíso digno de las mejores celebrities'

El tabloide también explica que en Formentera no hay aeropuerto y que la única manera de llegar a la isla es cogiendo un ferry que tarda 40 minutos en llegar desde Ibiza. No es el único, puesto que también se puede acceder a la isla desde los puertos de Denia y Barcelona. Y, para que el viajero inglés no se lleve ninguna decepción, advierten que el precio por noche arranca en casi unos 60 euros.