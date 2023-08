De glamping en Tarifa: la experiencia única, tranquila y (sorprendentemente)... ¡Cómoda!

No sabía si me gustaba el glamping hasta que descubrí ESTE glamping en Tarifa. Vale que tenía mucho ganado porque no solo está en una de mis provincias favoritas, Cádiz, sino que cuenta con la ventaja de que pasé toda mi infancia y parte de mi añorada juventud de camping, pero Teacampa es muy especial y sin duda me hubiese ganado en cualquier otra situación muy diferente. Lo hizo incluso con mis acompañantes, que lo único que sabían de ir de camping era extender un saco y encender el camping gas y que imaginaban el glamping como una experiencia igualmente incómoda pero vestida de artificios, y nada más lejos de la realidad. Tranquilidad y comodidad son dos adjetivos que nunca hubiese asociado a este tipo de alojamientos.