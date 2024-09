Así es una de las calles más bonitas de España: está en la provincia de Sevilla

Leemos en varias noticias online que la Unesco declaró a la calle San Pedro la más bonita de Europa (y en otras, la segunda más bonita), pero en ninguna hallamos el supuesto informe o la noticia vinculada directamente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Preguntamos a la Unesco por esta designación y nos informan de que la institución no hizo nunca la designación mencionada. Sin embargo, no hay nada como visitar la calle San Pedro para comprobar por uno mismo que, haya o no informe mediante, es una de las más bonitas de Europa.