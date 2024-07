6 curiosidades sobre Las Palmas de Gran Canaria que tienes que conocer en persona

Entre los siglos XVI y XVII, esta ciudad marítima sufrió ataques piratas de personajes como el holandés Van der Does o los británicos Francis Drake y John Hawkins, quienes navegaban por el Pacífico en busca de nuevas conquistas. Para protegerse de estos asaltos, se construyeron varias fortificaciones de las cuales aún se conservan algunas transformadas en museos. El Castillo de la Mata acoge hoy el Museo de la Ciudad, mientras que el Castillo de La luz alberga el arte contemporáneo del escultor local Martín Chirino. Como curiosidad, cabe destacar que el Castillo de la Luz no cumplió del todo su función defensiva durante los ataques de la flota de Van der Does durante el verano de 1599, por lo que la ciudad quedó en manos holandesas durante diez días.