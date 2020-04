Nos sumergimos en la serie 'The Witcher', a través de sus escenarios en La Palma

Esta isla situada en el noroeste del archipiélago canario, también conocida como la Isla Bonita, es el escenario ideal para ambientar ficciones en las que la naturaleza más pura y salvaje se encarguen de hacernos viajar hacia un destino mágico.

Tal es así que Netflix decidió ubicar ahí el universo de The Witcher, la saga audiovisual basada en los libros del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski, en la que se explora la leyenda de Geralt de Rivia y la princesa Ciri, que están unidos el uno al otro por el destino. La segunda temporada de la serie ya está confirmada, por lo que previsiblemente volveremos a ver pronto las aventuras de Geralt.

En esta serie, el Bosque de Los Tilos, uno de los ecosistemas de laurisilva más importantes del archipiélago canario y primera Reserva de La Biosfera de la isla de La Palma, se convierte en Brokilón, un bosque mágico custodiado por dríadas y protegido ante todo por su matrona, Eithné.

Cada capítulo es un viaje a la profundidad del bosque que permite disfrutar de entornos tan destacados como la Cascada De los Tilos, famosa por sus aguas cristalinas y su frondoso espesor. El Cubo de La Galga, el Roque de Los Muchachos, La Cumbrecita, Llanos del Jable, Las Cuevas (El Paso), La Zarza, Juan Adalid y Poris Garafía son otras localizaciones de La Palma elegidas para dar vida a este universo mágico, también disponible en videojuego.

La ficción recorre gran parte de la superficie de la isla. En concreto estas han sido hasta ahora todas las localizaciones que la serie de Netflix reflejó en la ficción:

The Witcher no es la única ficción internacional que ha puesto sus ojos en La Palma. Distintas localizaciones de la isla han sido escenario recientemente de la grabación del largometraje The Midnight Sky, un nuevo proyecto de Netflix que dirigirá y protagonizará George Clooney,

Esta esperada película de ciencia-ficción es una adaptación de la novela de Lily Brooks-Dalton. y sigue la historia de científico solitario instalado en el Ártico, Augustine en su carrera por impedir que la nave espacial Aether regrese a la Tierra, donde se ha producido una misteriosa catástrofe de dimensión global.