Viaje al corazón de Kenia: paseando entre los dos últimos rinocerontes blancos

Se cree que en los próximos dos o tres años se podrían producir entre 20 y 25 crías que deberían convivir con Najin y Fatu pese a nacer entre sus 'primos' del sur para aprender el comportamiento social de su especie. Aun así, los científicos son conscientes de que la fertilización in vitro no salvará por completo a la especie, ya que no habrá la variedad genética necesaria para que se perpetúe. Por tanto, también están trabajando en una técnica experimental para crear espermatozoides y óvulos a partir de células madre.