No solo la Torre de Pisa: edificios inclinados alrededor del mundo

No solo hacia delante. Algunos de los edificios más bellos de la ciudad de los canales son una locura arquitectónica, ya que se tuercen hacia cualquier dirección dando lugar a unas imágenes de lo más surrealistas. La explicación no tiene mucho misterio: ya hemos hablado del suelo arcilloso y a eso se suma que, durante años, las familias más modestas tuvieron que ir construyendo sus casas en diferentes etapas dando como resultado casas no encuadradas y ‘danzantes’. Muchas de ellas se tuercen hacia los costados apoyándose en las casas vecinas. Y, para que no se dañen las estructuras, se han instalado cuñas que, con un poco de atención, se pueden descubrir en muchos edificios.