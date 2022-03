‘The Times’ elige los 7 mejores destinos de playa del mundo fuera de temporada (uno, en España)

Hay playas que no solo gozan de un clima cálido fuera de los meses de verano, sino que incluso es más recomendable ir fuera de la canícula para no convertirse en una croqueta asada (y rebozada) cuando uno se tumba en la arena. Y si además son destinos fuera de las masificaciones turísticas, el acierto es doble. Estos son los criterios del prestigioso diario británico The Times a la hora de elaborar su lista de los mejores lugares playeros para visitar fuera de temporada. Aquí tienes los siete primeros.

1. Santo Tomé y Príncipe

Dice la publicación que “esta mota de ritmo lento del Golfo de Guinea también alberga tres lujosos hoteles ecológicos, y junto con los viajes en barco de playa en playa, los huéspedes pueden explorar plantaciones de cacao restauradas, admirar aves endémicas u observar ballenas.



2. Norte de Sri Lanka

El norte sigue estando, milagrosamente, poco visitado, ya que le tomó más tiempo recuperarse de la guerra civil de esta gran isla. “Si viajas después del monzón en febrero o marzo, los recorridos deben comenzar con un safari de elefantes y leopardos en Wilpattu, antes de ver ponis salvajes en las islas de la península de Jaffna, que contribuye con hermosos templos hindúes, mientras que los trenes panorámicos conectan con las antiguas ruinas de Anuradhapura” recomiendan en el artículo, así como alucinar con las arenas color miel y los arrecifes de coral alrededor de Trincomalee.

3. Western Cape, Sudáfrica

A dos horas en coche desde Ciudad del Cabo hay siete impresionantes bahías y lagunas que atraen a surfistas, nadadores y pescadores, además de una serie de pueblos encalados, cuyas cabañas de pescadores conservadas ahora albergan elegantes casas de huéspedes. Motivos de sobra para salir en la lista del Times.

4. Bahía, Brasil

La costa de casi mil kilómetros de este estado del noreste intercala tramos de selva tropical con bahías aisladas, renacentistas en tonos pastel y los seductores ritmos afrobrasileños de su ciudad principal, Salvador, el sur de Bahía. Esto es lo que ha enamorado definitivamente al diario británico, junto a pueblos de ensueño como Trancoso o Itacaré.

5. Koh Mook, Tailandia

Todavía hay algunas islas tailandesas con poca gente, y Koh Mook es lo suficientemente pequeña como para explorarla a pie, y contiene algunas playas de aguas prístinas en las que se puede nadar entre peces de colores.

6. Reunión

Al igual que Mauricio, a 106 millas al este, tiene bahías de arena dorada y arrecifes de coral, y al mismo tiempo está dominado por paisajes radicalmente contrastados, desde selva tropical hasta llanuras de aspecto lunar, cascadas, aguas termales y uno de los volcanes más activos del mundo.

7. La Gomera, España

En el Times consideran que Cristóbal Colón quedó tan seducido por La Gomera en 1492 que supuestamente retrasó su viaje seminal de descubrimiento de América durante un mes mientras exploraba esta isla canaria. No sería extraño: “unos 600 kilómetros de senderos serpentean a través de los brumosos barrancos del Parque Nacional de Garajonay; abajo hay palmerales y tres playas de arena negra con estatus de Bandera Azul por su limpieza.

Las vistas al volcán Teide de Tenerife son geniales y puedes visitar la casa en la que se alojó Colón, que volvió dos veces más”, dicen en la publicación.