El espectacular parque de Míchigan donde se instalará la nueva escultura de Jaume Plensa

Más de 300 esculturas pueblan el Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, un increíble parque situado en la ciudad de Grand Rapids, Míchigan. Entre ellas hay piezas de Albert-Ernest Carrier- Belleuse, de Roy Lichtenstein, de George Segal, de Richar Serra, de Mark di Suvero, de Edgar Degas, de Auguste Rodin... y de Jaume Plensa. El parque ya cuenta con una creación del barcelonés, I, you, she or he, y actualmente se está instalando una nueva, Utopía, que no estará disponible para el público hasta agosto de 2021, nos informan desde el parque. Y también nos cuentan que el trío de esculturas pensantes de Plensa es uno de los favoritos del público.

Este museo al aire libre abrió sus puertas en abril de 1995 de la mano de la West Michigan Horticultural Society y de Fred y Lena Meijer (fundadores de una conocida cadena de supermercados en Estados Unidos). Y cuenta con el conservatorio de flora tropical más grande de todo Míchigan, con cinco jardines temáticos, biblioteca, café e incluso un espacio en el que celebrar bodas. Además, hay tours para recorrerlo en furgoneta con visita guiada.

El Lena Meijer Tropical Conservatory, de unos 1.400 metros cuadrados, incluye cascadas y una gran selección de plantas exóticas de todos los continentes. En cuanto a las más de 300 esculturas del parque, estas se distribuyen en espacios abiertos y cerrados. Entre sus últimas adquisiciones hay piezas de Ai Weiwei, Lee Ufan y Coosje van Bruggen.