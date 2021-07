Confirmado: Orlando es la capital mundial de los parques de atracciones

Walt Disney World nació del interés de Walt Disney por situar una réplica en el este de los Estados Unidos de su primer parque, Disneyland, situado en el oeste. Al proyecto inicial se fueron sumando posteriores iniciativas. En primer lugar, Epcot Center, el parque del futuro, concebido originalmente por Walt Disney como una colonia de científicos residentes. Luego vino World Showcase, el escaparate del mundo, una réplica a escala de los principales iconos turísticos del planeta en un espacio en el que España llegó a contar con una parcela. A estas primeras áreas se sumarían luego otras no menos espectaculares: Animal Kingdom, MGM Studios, los parques acuáticos… un festival de atracciones.

Entre el área donde se encuentra Walt Disney World y la ciudad de Orlando se encuentran los parques de Universal, que, siguiendo la estela de Disney, han revolucionado la industria de los parques temáticos gracias al uso de tecnología punta en sus atracciones, haciendo gala de robots animatrónicos, proyecciones y demás recursos audiovisuales para crear ambientes de cuento de hadas y mundos de ensueño.

Universal cuenta con dos parques, Universal Studios y Universal’s Islands of Adventure. Dos parques temáticos que son una parada obligada no solo para fanáticos de Harry Potter, los Simpsons, Jurassic Park, Shrek, Transformers o los superhéroes de Marvel, sino también para quienes quieran descubrir lo más vanguardista en cuanto a montañas rusas, simuladores y dark rides (atracción donde un vehículo se desplaza por espacios oscuros pero con iluminación especial, escenografía y animaciones).

Una fecha señalada

El 1 de octubre de 2021 marca el 50 aniversario de la apertura del Magic Kingdom y los hoteles Polynesian Village y Contemporary, motivo por el que Walt Disney World planea tirar la casa por la ventana con una celebración prevista para extenderse a lo largo de un año y vistosas nuevas atracciones.

Tron Lightcycle Run, una futurista montaña rusa a bordo de una motocicleta, hará su debut en Tomorrowland, dentro del Magic Kingdom. Epcot es el parque con la mayor cantidad de novedades para 2021, empezando por HarmonioUS, un espectáculo nocturno que mezcla lo último en tecnología de proyecciones con fuegos artificiales y fuentes danzantes. El pabellón de Francia recibe a Remy’s Ratatouille Adventure, una aventura en la que los visitantes son reducidos al tamaño del roedor y cocinero parisino. Por su parte, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind será una montaña rusa en torno a The Avengers.

Una de las novedades más anticipadas es el regreso del Park Hopper, es decir, visitar más de un parque en un día. Al igual que para los accesos a los parques deberá hacerse mediante reserva, la idea es ofrecer una visita a un segundo parque después de las 14:00. Asimismo, los huéspedes de los hoteles Disney podrán entrar a los parques 30 minutos antes de la apertura oficial. Por último, estará Star Wars: Galactic Starcruiser, un hotel que ofrece estancias de dos noches con una experiencia inmersiva y tematizada en cada detalle para viajar a una galaxia muy, muy lejana.

UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA

Donde la magia del cine y la televisión cobran vida

La plaza de entrada del parque insignia de Universal Orlando ofrece una de las postales más buscadas: la fuente giratoria del globo terráqueo con el logo de Universal. Una vez dentro del recinto, Production Central es la zona que recibe a los visitantes. Además de las correspondientes tiendas y restaurantes, cuenta con varias atracciones. Los más pequeños preferirán empezar con Despicable Me Minion Mayhem, inspirada en la película Gru, mi villano favorito. Enfrente de esa atracción se encuentra Shrek 4-D, una película sobre el famoso ogro verde en tres dimensiones.

Con 51 metros de altura y una subida vertical de 90 grados destaca Hollywood Rip Ride Rockit, una montaña rusa que incluye un paso por un loop pero sin ponerse cabeza abajo y en la que se puede seleccionar qué canción escuchar durante el recorrido. Otro imperdible es Transformers: The Ride-3D, un dark ride donde se combinan escenarios reales con proyecciones en 3D. La zona de Nueva York ofrece la atracción más reciente del parque: Race Through New York Starring Jimmy Fallon, un simulador en el que el conocido presentador nocturno estadounidense lleva a la audiencia a sobrevolar Manhattan. También en esta área se encuentra Revenge of the Mummy, una montaña rusa interior que cuenta con efectos de luz y fuego y con los personajes de la película La Momia.

El Pájaro Loco y Bob Esponja son los anfitriones en Woody Woodpecker’s KidZone, el área infantil del parque y sede de E.T. Adventure, un paseo en bicicleta voladora donde se acompaña al extraterrestre para que regrese a su planeta. Esta es la única atracción original de cuando Universal Studios Florida se inauguró hace 31 años.

A medida que empiezan a divisarse la Taberna de Moe y las hamburguesas de Krusty no queda duda ¡se trata de Springfield, hogar de los Simpson! La atracción insignia de esta zona es un simulador con un viaje fantástico que hará sentir al visitante que su piel también es amarilla. A un lado se encuentra la zona World Expo y la atracción Men in Black Alien Attack, donde Will Smith encomienda una misión contra los alienígenas.

The Wizarding World of Harry Potter está dividido en los dos parques del resort; la parte de Universal Studios corresponde a Diagon Alley, ambientada en una bulliciosa calle londinense. Su atracción estrella es la montaña rusa Harry Potter and the Escape from Gringotts. Quienes cuenten con la admisión para ambos parques podrán abordar el tren Hogwarts Express para llegar a Hogsmeade, la otra sección de Harry Potter en Islands of Adventure.

UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE

Ocho mundos de fantasía

El segundo parque de Universal en Orlando abrió en 1999 y con su llegada el conjunto pasó a denominarse Universal Resort Orlando. Islands of Adventure cuenta con ocho islas temáticas no solo en torno a éxitos taquilleros de Universal, sino también a propiedades intelectuales de otros estudios. El símbolo del parque es un faro ubicado justo en la entrada principal, la zona oportunamente llamada Port of Entry.

Hogsmeade es la sección de este parque de The Wizarding World of Harry Potter, la única aldea habitada solo por hechiceros y magos. En su horizonte se alza el castillo de Hogwarts y en su interior, la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey, un dark ride con un innovador despliegue de tecnología. Los pasajeros abordan las bancas mágicas, quedando sentados de lado en un vehículo sostenido por un brazo mecánico. En Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure se revivirá el escape de los secuaces de Lord Voldemort en la motocicleta de Hagrid, de la primera entrega de Harry Potter y las reliquias de la muerte.

Esta frenética montaña rusa ostenta la mayor cantidad de sistemas de catapulta en el mundo y tiene elementos sorpresivos, como que la vía se cae y se invierte el sentido en el que avanza. Hogsmeade igualmente cuenta con una estación para el tren Hogwarts Express y con una montaña rusa infantil llamada Flight of the Hippogriff. Los fanáticos más devotos deben visitar la tienda Ollivanders y adquirir una varita mágica interactiva. En ambas secciones de Harry Potter hay varios puntos en los que al acercar la varita ocurre magia.

La atracción insignia de la isla de Parque Jurásico es Jurassic Park River Adventure, una barca cuyo recorrido lo engalanan toda clase de dinosaurios. En esta sección está Raptor Encounter, oportunidad para conocer al último velocirraptor y cuya ferocidad es la inspiración de VelociCoaster, una vertiginosa montaña rusa que será inaugurada en el verano de 2021.

Skull Island: Reign of Kong es una atracción a bordo de un todoterreno que lleva a la Isla Calavera para ser parte de una expedición en la que se confronta al gigantesco simio. La instalación es sorprendente porque tiene un sistema trackless (sin raíles, con vehículos programados para su desplazamiento) que se complementa con proyecciones envolventes en 3D y efectos especiales de última generación.

EN CASA DE LOS SUPERHÉROES

Spider-Man, Capitán América y X-Men son algunos de los anfitriones en Marvel Super Hero Island. Su atracción más destacada es The Amazing Adventures of Spider-Man, un dark ride en 3D donde el visitante se convierte en reportero del periódico de Peter Parker para cubrir el secuestro de la Estatua de la Libertad. El viaje es tan alucinante que le ha valido ser considerada la mejor atracción del mundo por Theme Park Insider y ganadora de varios Golden Ticket Award. The Incredible Hulk Coaster, la primera montaña rusa del mundo con sistema de catapulta en la subida inicial, y el área Seuss Landing, en honor a los personajes del Dr. Seuss, completan la zona.

VOLCANO BAY

El parque acuático más vanguardista del mundo

El toque tropical a la oferta de ocio del resort lo pone este espectacular parque acuático, en el que la tecnología punta está al servicio del visitante. Mediante el uso de la pulsera TapuTapu es posible guardar lugar en las filas virtuales para los toboganes, hacer pagos en los establecimientos y además activar fuentes, manantiales y otros dispositivos que responden al aproximarla.

El icono del parque es un volcán que en su interior alberga Krakatau Aqua Coaster, una imperdible montaña rusa acuática con propulsores para las subidas; y Ko'okiri Body Plunge, el tobogán más alto de Estados Unidos, con inclinación de 70 grados y único en el mundo, que pasa a través de una piscina con visitantes bañándose.

El resto del parque lo componen las áreas temáticas Wave Village, River Village y Rainforest Village. En su conjunto ofrecen una amplia variedad de toboganes acuáticos, así como piscina de olas, río con corriente, flotadores y juegos infantiles; todo lo necesario para pasar un día inolvidable en el agua y al aire libre.

Universal CityWalk

El distrito del ocio y las compras

Este distrito ofrece una sugerente variedad de restaurantes, tiendas, cine y ocio a la par que conecta ambos parques, el aparcamiento y la entrada del resort. Va a ser difícil escoger dónde comer con tentadoras opciones como Jimmy Buffett's Margaritaville, el icónico Hard Rock Café o bien Bob Marley-A Tribute to Freedom, visita obligada para fans del reggae. Al caer el sol vale la pena destacar CityWalk's Rising Star, un club con karaoke y banda en vivo. Y para comprar algún souvenir, en Universal Studios Store está la mejor selección de recuerdos Universal.

SEAWORLD

Todo un mar de diversión y convivencia con la vida marina

El parque insignia SeaWorld, además de deleitar con espectáculos de orcas, delfines y leones marinos así como con acuarios de primer nivel, sorprende por su gran colección de atracciones para todos los gustos. Quizá el mejor ejemplo es Manta, una montaña rusa voladora en la que, sujetos por un arnés, los pasajeros hacen el recorrido pendidos del aire. Hay un momento en el que sobrevuela sobre agua y la sensación es la de deslizarse como una mantarraya.

Los adictos a la adrenalina también deben montar en Kraken, una montaña rusa con vehículos que dan la sensación de ir flotando. Este 2021 se inaugura Ice Breaker, una imponente montaña rusa tematizada en torno a una expedición polar y que complementa las fabulosas exhibiciones de fauna en Wild Arctic y el dark ride Antarctica: Empire of the Penguin. Otro punto imperdible de este parque es Journey to Atlantis, un híbrido entre montaña rusa y atracción de agua que permite adentrarse en el corazón de la Atlántida.

SeaWorld cuenta además con dos destinos adicionales: por un lado, Aquatica, un colorido parque acuático con toboganes que atraviesan piscinas con delfines, y Discovery Cove, un parque de todo incluido con un concepto más exclusivo y que recrea una entorno natural paradisíaco con ríos, cascadas y una playa cristalina en la que es posible nadar con delfines y mantarrayas, así como tener encuentros cercanos con otros animales.