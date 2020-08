Bienvenidos a la Isla de Öland, la "Formentera" sueca

Öland es una isla de Suecia localizada frente a la costa de Småland, en el mar Báltico. Su naturaleza llama la atención a todo el que se pare a contemplarla, desde los grandes campos que dominan el suroeste hasta los espectaculares acantilados y la costa de 'Stenkusten' no dejan a nadie indiferente. Es normal que una isla situada tan al norte te haga sospechar de climas extremos, pero no es así en absoluto. Durante el mes de agosto, las temperatura en esta isla ha rondado los 25 grados, y por las noches refresca lo justo para poder dormir bien: no baja de los 15.

Con 137 kilómetros de norte a sur y solo 16 en su punto más ancho, la singularidad de Öland comienza con el propio suelo que pisas. El lecho rocoso de piedra caliza expuesta y poco profunda ha dado lugar a lo largo de los siglos a alvars: brezales abiertos y secos, el más grande de los cuales es Stora Alvaret (el Gran Alvar).

Öland es un paraíso para los amantes de la naturaleza, posee 75 reservas naturales, con fauna propia de la isla y cientos de especies de aves y vida silvestre. Los aficionados a la historia y la cultura también encontrarán interesantes historias relacionadas con los orígenes de sus ruinas antiguas, piedras rúnicas y campos de rauk.

El sendero de Öland, que se extiende a lo largo de 400 km y cubre casi toda la isla, atrae durante todo el año a numerosos excursionistas y ciclistas que quieren recorrer la naturaleza que caracteriza a este lugar. Algo también destacable son sus característicos molinos de viento. En una isla tan plana, el viento juega un papel clave en su ecosistema. En el siglo XIX, había unos 2.000 molinos de viento en la isla, y aunque ese número ha disminuido hasta los 350 en estos días y ninguno de ellos está en uso, sigue siendo uno de los elementos más característicos y especiales de Öland.

El Museo Himmelsberga alberga toda la historia necesaria para aquellos que quieran conocer más sobre la isla, se trata de un pueblo conservado como museo al aire libre. El corazón de Himmelsberga se compone de varias granjas con edificios que datan de los siglos XVIII y XIX.

Siguiendo con la cultura y el aprendizaje sobre la zona, el Museo y Galería de Arte VIDA, a nueve kilómetros al sur de Borgholm, concentra la modernidad de la isla. Esta galería se inauguró en 2001, tiene dos alas dedicadas al trabajo de los artistas y escultores Ulrica Hydman-Vallien y Bertil Vallien, conocidos entre otras cosas por los coloridos jarrones y adornos de vidrio que contribuyeron a que la cristalería de Kosta fuera conocida por mucha gente.

Las delicias locales de Öland

Una particularidad de esta isla, es que donde quiera que vaya la gente a comer, los protagonistas siempre serán los productos de origen local. Una recomendación para la gente que quiere probar algo completamente local es el 'kroppkaka', una especialidad de la zona. Se trata de un panecillo hecho con una masa a base de patata y relleno de carne de cerdo. Todo al horno acompañado con cebolla y arándanos rojos.

Paisajes Patrimonio de la Humanidad

Hacia el sur, el paisaje da paso a pueblos, muros de piedra y alvars (terrazas áridas de piedra caliza) que llevaron al paisaje agrícola del sur de Öland a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000.

En el extremo sur, en Degerhamn, se encuentra Långe Jan, el faro más alto de Suecia y una de las atracciones más populares de Öland. Originalmente data de 1785, las vistas desde su cima hacen que la subida de 197 escalones valga la pena.