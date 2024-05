Lejos del turismo masivo: la isla de Djerba, donde los frutos saben a miel

Ya llega el buen tiempo y con él las ganas de sumergirnos en aguas prístinas y frescas, de tumbarnos al sol con la debida protección para leer, dormir, respirar relajados las vacaciones. El asunto es que a todos se nos ocurre la misma idea de reposar junto al mar o el océano, y a casi todos se nos ocurre ir a los mismos lugares: por facilidad o por pereza viajera (por falta de buscar un poquito más allá de lo habitual). Cuando no sabemos dónde ir, y no queremos ir a los lugares de siempre, pues está muy bien abrir una revista de viajes e indagar sobre nuevos horizontes. Aquí proponemos conocer una isla tunecina donde no te avasallarán los vendedores de artesanías o postres, donde no llegarán manadas de grupos guiados, donde estarás lejos de la cara menos amable del turismo.