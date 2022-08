Kaunas, Capital Europea de la Cultura: pistas para enamorarte de esta insólita ciudad lituana

Es un museo a cielo abierto de arte modernista, pero también un alarde de lo que se ha llamado arquitectura del optimismo y una lección de historia que repasa la tumultuosa trayectoria de una ciudad que fue la capital de Lituania en la época medieval, que se convirtió en una fortaleza bajo el Imperio ruso, que en la década de los 20 experimentó un espectacular crecimiento y que volvió a sumirse en el caos hasta que la Eurocopa de Baloncesto, en 2011, le dio el impulso definitivo.

Este año Kaunas vuelve a estar en el punto de mira, convertida (junto a Esch-Sur-Alzette, en Luxemburgo), en la Capital Europea de la Cultura 2022. Un título que viene a remarcar la capacidad de esta metrópoli, tan hermosa como vibrante, para erigirse en referente artístico dentro del continente europeo.

Nutrida agenda de actividades

Inundada por cientos de eventos, que se pueden consultar en la agenda pública, Kaunas es en estos meses un hervidero cultural. Y aunque devorarlos todos es casi misión imposible, recomendamos no perderse Memoria del Ser, la fabulosa retrospectiva de Marina Abramović en la que se exponen las más atrevidas intervenciones de la que ha sido definida como ‘la pionera de la performance’.

Tampoco hay que pasar por alto la instalación Ex it, de la archifamosa Yoko Ono, en el Banco de Lituania. Una espectacular reflexión sobre el sinsentido de las guerras con el estilo siempre controvertido de la artista, que también presentará el mes que viene su propia retrospectiva en Kaunas Picture Gallery. Llevará por título The Learning Garden of Freedom (El jardín de aprendizaje de la libertad). Relacionado con ella estará también el Fluxus Festival, que tendrá lugar asimismo en septiembre.

Otra exposición imprescindible es la que se ha llamado 1972. Rompiendo el Muro, cuyo cometido no es sino el recuerdo de un acontecimiento que tambaleó la historia de Lituania: el sobrecogedor suicidio del joven Romas Kalanta, que se quemó a lo bonzo en plena calle en protesta por la presión soviética. Todo lo que envuelve a este hecho y a su contexto social está magistralmente explicado y documentado.

Los atractivos de siempre

Más allá de la capitalidad europea, Kaunas es una ciudad repleta de bonitos rincones e interesantes propuestas. Aquí te damos unas pistas con los atractivos que no puedes perderte.

Subir a la parte alta en el funicular de Aleksotas

Es la mejor manera de tomarle el pulso a la ciudad: divisándola desde las alturas a través de un mirador, bajo el que se despliega un entramado urbano que está dividido por la brecha del río Nemunas. El perfil, así de entrada, ya resulta fantástico.

Visitar el Patio de Kiemo

El arte callejero que concibe a esta ciudad como un lienzo interminable tiene su máxima expresión en lo que llaman Kiemo Galerika, un patio de vecinos reconvertido en una auténtica galería. El artista Vytenis Jakas ha decorado los muros y fachadas con fotos y retratos de los residentes para devolver el espíritu de vecindad de cuando este enclave era una comunidad judía.

Hacer la Ruta del Modernismo

La peculiaridad del modernismo lituano, que no tiene un efecto espectacular pero sí una significación especial, merece un recorrido a través de la que se considera la mayor concentración de este estilo en el periodo de entreguerras, así como también de la Bauhaus. Y ha de hacerse guiado, claro, para no perderse detalle. Para ello está el proyecto de Ekskursas, que ofrece estos tours comentados por la ciudad en busca de estas obras maestras.

Admirar la Iglesia de la Resurrección

Sí, porque no es una iglesia cualquiera sino la que fue ideada como la más grande del Báltico, con capacidad para 5.000 personas. Además, su estilo funcionalista a nadie deja indiferente (ojo a su elevada torre, visible desde todos los puntos de la ciudad) y, lo más curioso es que las misas se celebran en la azotea.

Devorar sus museos

Son uno de los pilares fundamentales de Kaunas, a donde se viene especialmente para empaparse de arte. Más allá de los mencionados, está el apreciadísimo Museo de Art Decó, que recrea la vivienda de un intelectual de los años 30 con la historia de sus objetos. También el Museo de la Guerra, dedicado a Vytautas el Grande y emplazado en uno de los edificios más importantes de la ciudad. Y está el insólito Museo del Demonio (Museo Žmuidzinavičius), con esculturas y tallas diabólicas.

Pasear por la calle de Vilna y la Avenida de la Libertad

Ambas constituyen el centro neurálgico de la ciudad. La primera, repleta de tiendas, cafés y restaurantes. La segunda, conocida como ‘la pasarela de Kaunas’, es un bulevar arbolado que llegó a albergar hasta ocho cines, de los que sólo se conserva Rumuva en el primer edificio que empleo el vidrio en su construcción. Tampoco hay que perderse la Plaza de la Unidad, renovada tras el derribo de una escultura de Lenin y también con edificios modernistas como el Banco de la Agricultura.

Descubrir otros monumentos

Como la Catedral de San Pedro y San Pablo, que es un sincretismo de estilos que van del gótico al renacentista. O la Catedral Ortodoxa, de estética neobizantina. O los restos del Castillo, que sobrevivió a las tragedias (incendios, asedios, inundaciones...) para renacer como epicentro cultural en el que tienen lugar presentaciones, conciertos y representaciones teatrales.