La isla griega con la población más longeva y feliz del mundo

Y otro punto fundamental para esta mejor vida es la ausencia casi total de horarios. Los iqueños tienden a no usar reloj ni tampoco a seguir unos horarios muy rígidos. No tienen problemas para acostarse tarde y levantarse tarde. De hecho, es habitual encontrar los comercios cerrados durante buena parte de la mañana, pues raramente ninguno abre antes de las once. Los comerciantes aseguran que abrir más temprano sería absurdo porque no tendrían clientes.