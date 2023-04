Interlaken, la joya escondida a las puertas de los Alpes suizos

Para terminar de liberar adrenalina en los Alpes suizos, no hay nada como lanzarse por las tirolinas del parque Grindelwald First, para luego descender los 2.168 metros del First a toda velocidad en un híbrido entre patinete y bicicleta que nos recuerda al velogemel, el medio de transporte utilizado en la zona a principios del siglo XX. El mismo teleférico que en invierno se alza hasta la cima, es el que conduce a sus atracciones cuando llega el deshielo, sobrevolando los verdes prados que enmarcan las postales suizas más emblemáticas.