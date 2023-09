Se acerca el Día de Muertos: el mejor lugar de México para empaparse de este ritual histórico

Los poco más de 2.000 habitantes de Janitzio se reúnen para celebrar un acto de amor y gratitud hacia aquellos que han partido. Todas las generaciones vivas de una familia honran a los que ya no están con alegría y jolgorio. No es una noche de penas, sino de celebrar el paso por este mundo de aquellas personas que nos han dejado huella, demostrando que aquí solo estamos de paso y que la muerte no es el final mientras tengamos a alguien que nos honre y recuerde.