Día Internacional de los Museos: 10 destinos de Europa 'low cost' con el mejor arte

Celebramos el Día Internacional de los Museos, una día para celebrar que nació hace 45 años con el objetivo de concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural y el enriquecimiento de las culturas. Pero también para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos.

No hay mejor forma de celebrar este día que asistiendo a algún evento cultural, una exposición o un museo. De hecho, cada año más museos se unen a los eventos y actividades organizados por el Consejo Internacional de los Museos, que el año pasado logró animar a 37.000 museos procedentes de 158 países.

La plataforma Kayak ha elaborado un listado con 10 destinos europeos, de menor a mayor importe, en los que disfrutar de una buena dosis de arte... y con presupuestos para todos los bolsillos.

1. Madrid

Madrid cuenta con una enorme variedad de museos en los que perderse. El Museo del Prado, el Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza o el Museo Sorolla, son sólo algunos ejemplos. Los precios de los aviones, de media, tienen un precio de 85 euros, mientras que los hoteles tienen un precio por noche medio de 40 euros.

2. Londres

En la capital británica se observa la sinergia entre la tradición y costumbrismo ingleses, así como su gran multiculturalidad. Estas cualidades se celebran también en sus museos, entre los cuales cabe destacar el British Museum, la National Gallery, el Museo de Historia Natural o el Tate Modern.

Volar a Londres tiene un precio medio de 81 euros por persona; mientras que pasar una noche de hotel, de media, tiene un precio de 50 euros.

3. Bilbao

La ciudad vasca no tiene nada que envidiar al resto de capitales europeas y su oferta cultural tampoco se queda atrás. Destacan el Museo Guggenheim, especializado en arte moderno, y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, entre otros.

Los vuelos a Bilbao rondan, de media, los 84 euros. Mientras que pasar una noche en uno de sus hoteles tiene un precio, de media, de 60 euros.

4. Roma

En la ciudad en la que se pueden encontrar pequeños y grandes fragmentos de historia en cada esquina, se hallan algunos de los museos, galerías y exposiciones más emblemáticos y antiguos de Europa. Si el viajero se decanta por visitar la capital italiana, algunos de los imprescindibles son los Museos Capitolinos, los Museos Vaticanos, la Galería Borguese o el Palacio Barberini.

Volar a Roma tiene un precio medio de 109 euros, mientras que las noches de hotel tienen un precio de media de 50 euros.

5. Viena

A pesar de ser una de las capitales más pequeñas de Europa, Viena ofrece una rica variedad cultural en forma de museos como el Museo Kunsthistorisches, el Museo de Historia Natural de Viena o el Museo Belvedere, donde encontraremos piezas tan emblemáticas como el conocido cuadro “El Beso” de Gustav Klimt.

Volar a Viena nos puede costar, de media, alrededor de 113 euros. Dormir una noche en Viena tiene un precio aproximado de 50 euros de media.

6. Berlín

La capital alemana, que representa el cambio constante y la mezcla entre lo antiguo y lo moderno, cuenta con la llamada Isla de los Museos, declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Volar hasta la capital alemana nos puede costar, de media, unos 149 euros. Pasar una noche en un hotel tiene un precio medio de 50 euros.

7. París

La ciudad de la luz alberga el museo más visitado del mundo (Louvre) , pero cuenta con muchas otras opciones que, sin duda, merecen la pena visitar como son el Museo de Orsay, el Centro Pompidou o el Museo de Arte Moderno de París.

Volar hasta una de las ciudades más románticas de toda Europa nos puede costar, de media, alrededor de 150 euros. Por otra parte el precio medio de los hoteles, por una noche, ronda los 50 euros.

8. Praga

El Museo Nacional de Praga, el Museo Franz Kafka, dedicado a la obra del famoso novelista checo, así como el Museo Mucha. Para los más pequeños, recomendamos hacer una visita al Museo del Juguete y el Museo Lego.

Unos billetes a Praga suelen costar, de media, unos 179 euros. Un precio que se contrarresta con los apenas 35 euros de media que vale una noche de hotel en la ciudad.

9. Ámsterdam

La ciudad no sólo es conocida por su impresionante entramado de puentes y canales o sus hermosas casas a dos aguas, sino porque cuenta también con uno de los centros históricos más grandes de Europa, además de una extensa oferta cultural. Destacan desde museos históricos como el Museo de Ámsterdam o la Casa de Ana Frank y museos de destacados pintores holandeses como el Museo Van Gogh o el Museo de la Casa de Rembrandt, hasta exposiciones más amenas y triviales como el Ripley’s Believe it or Not.

El precio medio de los vuelos a Ámsterdam tiene un precio medio de 185 euros, mientras que una noche de hotel nos puede costar alrededor de 80 euros.

10. Florencia

Además de la impresionante catedral de Santa María del Fiore y sus riquísimos gelattos, la capital de la Toscana ofrece al viajero su célebre la Galería de los Uffizi, la Galería de la Academia, que alberga “El David” de Miguel Ángel, una de las esculturas más famosas del mundo, o el Palacio Vecchio.

Viajar hasta Florencia nos puede costar, aproximadamente y de media, unos 204 euros. Por otra parte una noche de hotel, de media, puede costarnos aproximadamente 60 euros.