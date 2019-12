Destinos 2020: a dónde hay que viajar el nuevo año (Parte I)

ESPAÑA

MADRID: CAPITAL GASTRO Y NUEVOS HOTELES

La capital de España se presenta en 2020 más apetitosa que nunca al hilo de su nombramiento como Capital Gastronómica Iberoamericana, que añade otro aliciente a su oferta turística. Eventos como Madrid Fusión o el Salón Gourmets se verán reforzados con otras actividades culinarias que convertirán a la ciudad en el escaparate de la gastronomía más valorada del momento. Todo ello en un año en el que no solo verá la luz el AVE low cost a Barcelona y el primer tren de alta velocidad privado que tendrá conexión con Montpellier sino que además se asistirá a un boom de importantes inauguraciones hoteleras: desde el carismático Ritz Mandarin Oriental hasta los ultralujosos Four Seasons y Hyatt Regency, que serán los primeros de España bajo el paraguas de estas dos últimas firmas.

MÁLAGA: CAPITAL EUROPEA INTELIGENTE

Por su apuesta por la innovación para hacer más sostenible el desarrollo turístico, la capital de la Costa del Sol ha recibido este título que concede la Comisión Europea y que comparte con la ciudad sueca de Gotemburgo. Una designación que supone un impulso a esta ciudad que recibió 7,3 millones de visitantes el pasado verano y en cuya agenda para el próximo año figuran también acontecimientos tan importantes como las ceremonias de entrega de los premios Goya y de los premios MAX.

BURGOS, LISTA PARA LA GRAN CELEBRACIÓN

Consciente de la transcendencia de tal efeméride, la ciudad se anticipa a la celebración del VIII centenario de su catedral, que tendrá lugar en 2021, y para la que están previstas exposiciones, conciertos y conferencias. Del mismo modo se prepara para convertirse en una de las sedes (junto con Sahagún, en León, y Carrión de los Condes, en Palencia) de Las Edades del Hombre, que a partir de ahora emprenden un ciclo bienal, con lo que se celebrarán en ese mismo año coincidiendo con el Año Jacobeo.

A CORUÑA, MÁS CONECTADA

La incorporación de nuevas rutas aéreas de la mano de las compañías Vueling y Volotea ha llevado al aeropuerto de Alvedro a alcanzar su máximo histórico de pasajeros el pasado verano: nada menos que 1,26 millones de usuarios, lo que ha favorecido un plan de ampliación de la terminal para adaptarlo a la creciente demanda. También el transporte ferroviario se verá reforzado en la ciudad gallega con la inauguración del tren de Arriva, que permitirá llegar a la portuguesa Oporto en tan solo 170 minutos.

TOLEDO ENTRA EN LA MODERNIDAD

La ciudad del Tajo ha añadido la pieza que le faltaba a su legado artístico con la reciente inauguración de la colección Roberto Polo, renombrado como Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha. A ello se suma el éxito del espectáculo nocturno El Sueño de Toledo, de Puy du Fou (más de 72.000 visitantes), que tendrá una réplica a partir de Semana Santa mientras se ultiman los detalles para el que será el primer parque temático con historias sobre España, que ocupará un recinto de 30 hectáreas.

PAÍSES

BUTÁN, EL MÁS FELIZ DEL MUNDO

El país que inventó el Índice de Felicidad Nacional para medir el desarrollo y el bienestar social ha abierto, tímida pero definitivamente, sus puertas al mundo para mostrarse como un paraíso: hermosos paisajes montañosos, selvas exuberantes, templos budistas y costumbres ancestrales detenidas en el tiempo. Eso sí, lo hace con un estricto control del turismo y una firme determinación de preservar el entorno: las visitas limitadas y una tasa diaria para los viajeros convierten a este rincón del Himalaya en un modelo de turismo sostenible.

COSTA RICA Y EL SUEÑO DE LA CARBONO NEUTRALIDAD

El país centroamericano se encamina a cumplir uno de los proyectos más ambiciosos de la historia: convertirse en la primera nación carbono neutral del mundo, lo que significa lograr que las emisiones netas de gases de efecto invernadero se mantengan en cero. El conjunto de medidas adoptadas en los sectores público y privado para compensar la huella hace pensar que todo va en buena dirección.

TAILANDIA: MÁS PARQUES NACIONALES

La designación, en los últimos cuatro años, de cinco nuevos Parques Nacionales en el país (Namtok Chet Sao Noi, Khun Sathan, Mae Takhrai, Than Sadet-Ko Phangan y Doi Chong) ha supuesto un crecimiento de 53.120 hectáreas de espacios verdes, lo que implica que el área forestal ocupa ya el 31,68% del territorio. Pero eso no es todo: otros 22 nuevos Parques Nacionales están en proceso de establecerse, once de ellos en el continente y otros tantos en las islas.

HOLANDA se apunta a la FIESTA

Con eventos en todas las ciudades celebra el país de los tulipanes los 75 años del fin de la II Guerra Mundial, a lo que se añadirá la conmemoración de los 75 años de la ONU. En primavera, además, Róterdam acoge el Festival de Eurovisión y espera un aumento de los turistas que recibe de al menos un 30%.

ZIMBABUE, DESTINO DE SAFARI

Es hora de volver los ojos a este país africano que atesora joyas naturales tan impactantes como las cataratas Victoria, las montañas Chimanimani y el Parque Nacional de Hwange, la tercera reserva más grande del continente y a la que un esfuerzo titánico de preservación ha devuelto el esplendor y la fauna. Hoy pueden verse más de cien especies de mamíferos y más de cuatrocientas de aves.

COREA DEL SUR GANA TURISMO

Su relación con España nunca ha sido tan estrecha. No solo porque se trata del país invitado de Fitur o porque ambas naciones han firmado un Memorándum de Entendimiento (MoU) para reforzar la cooperación en el ámbito del turismo. Lo es porque Corea del Sur se ha convertido en el tercer mercado emisor más importante de Asia: unos 500.000 surcoreanos visitaron nuestro territorio el pasado año, lo que supone un incremento del 39,2% con respecto al ejercicio anterior. A ello contribuye Korean Air con vuelos directos a Seúl desde Barcelona y desde Madrid.

NUEVA ZELANDA sigue SORPRENDIENDO

Con uno de los entornos naturales más extraordinarios y un alto índice de seguridad, el país de las antípodas se ha consolida como el primer destino para los amantes de la aventura, que llegan de todas partes para explorar su gran red de senderos, los Great Walks.

REGIONES

FLANDES CELEBRA EL AÑO VAN EYCK

La región belga, que desde la época medieval ha sido una fuerza inspiradora para el arte, continúa con su apuesta por los Maestros Flamencos. Tras Rubens y Brueghel el Viejo, 2020 será el año de Van Eyck, un genio famoso por sus retratos de meticuloso realismo, del que apenas se preserva una veintena de sus obras. Al menos la mitad de ellas viajará a la ciudad de Gante para la muestra Van Eyck. An Optical Revolution que tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes de esta bella ciudad flamenca.

SE REVITALIZA LA RUTA DE LA SEDA

Fue una ruta legendaria que marcó uno de los grandes logros de la civilización: el de tender para siempre el vínculo entre Oriente y Occidente. Una vía pionera para el comercio que extendió sus hilos desde China hasta el Mediterráneo para acercar un exotismo remoto. La Ruta de la Seda vuelve a despertar interés entre los viajeros. Los avances alcanzados en materia de transporte e infraestructuras y el plan de expedir un visado unificado de los países integrantes de la ruta hace más fácil poder realizar este viaje único.

AMAZONIA PERUANA: UN RETO SOSTENIBLE

Los terribles incendios que devastaron el pasado verano buena parte de la Amazonia han logrado agitar la conciencia del mundo ante la fragilidad de la selva más grande del planeta. Promover el turismo en esta zona como una actividad sostenible es un logro de la Reserva Pacaya Samiria, ubicada en la región peruana de Loreto, que además de proteger el bosque ofrece recursos a las comunidades. Galardonada por su sensibilidad ambiental, este destino mueve más de nueve mil visitantes al año.

INDIA: KERALA está DE MODA

Esta región india tapizada de verde tropical y animada con coloridos festivales va a dar mucho que hablar el próximo año con la inauguración en Kochi del primer aeropuerto del mundo que funciona totalmente con energía solar. La ciudad, que también apuesta por el arte contemporáneo con la celebración de la Bienal Kochi-Muziris, se convierte así en un modelo a seguir de modernidad, cultura y ecología.

ALASKA: CRECIMIENTO IMPARABLE

El Estado norteamericano que mejor encarna la imagen icónica de la aventura ha visto crecer el número de visitantes en los últimos años de manera espectacular. Especialmente entre los europeos (un 38%), pero también entre los viajeros de China, India, Australia y Nueva Zelanda. Alaska es además el destino de cruceros con mayor crecimiento (un 101%), lo que ha llevado a navieras como Holland American Line a aumentar su presencia en la región con más salidas y más capacidad.

LA NORUEGA ÁRTICA Y EL MUNDO DISNEY

Cultura sami, paisajes nevados y auroras boreales. Con estos y otros muchos ingredientes esta gélida región escandinava ha vuelto a inspirar a los responsables de Disney para la segunda entrega de Frozen, la película animada con mayor recaudación de todos los tiempos. El cine vuelve a despertar el interés en los impresionantes escenarios del norte, como ya sucedió con otros filmes como Misión Imposible 6 o Harry Potter y el misterio del príncipe.