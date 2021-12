Descubriendo Atmosphere Kanifushi

Imagina un atolón de arena blanca, bañado por aguas cristalinas, atardeceres de ensueño... Ahora imagina un resort que se asemeje a un poblado local. Una hilera de bellas casitas construidas a lo largo de la laguna. ¿Lo tienes? Hablamos de Atmosphere Kanifushi, el resort de cinco estrellas con las más lujosas instalaciones pensado para que tu viaje al paraíso sea absolutamente perfecto.

Atmosphere Kanifushi se encuentra a sólo 35 minutos en hidroavión desde el aeropuerto internacional de Malé. Un paseo impresionante que culmina con la visión del atolón y una cálida bienvenida maldiva, al ritmo del característico sonido de tambor del 'bodu beru'.

Alcanzando la excelencia en el servicio y con unas instalaciones asombrosas; este resort se convierte en la opción ideal para disfrutar con la familia, para ir de luna de miel y, sobre todo, para encontrar un ambiente tranquilo y sumergirse en la vida maldiva.

Las villas, de siete tipos de categorías diferentes que van desde la Sunset Beach Villa hasta la Kanifushi Residence, están todas decoradas con muchísimo gusto y estilo y equipadas con todas las comodidades. En 2019, el complejo inauguró 40 nuevas villas situadas al norte de la laguna, que además cuentan con baño al aire libre y piscina. Sus maravillosas vistas invitan a disfrutar del mejor de los despertares sobre el océano turquesa. ¿La novedad? Antes de fin de año se inauguran dos nuevas categorías de Beach Villas, las Kanifushi Grand Pool Villas, que incorporan una maravillosa piscina privada y las Kanifushi Residence, ideales para viajar la familia al completo, ya que disponen de un gran espacio interior y exterior, una espectacular piscina y capacidad hasta para siete personas.

Este resort cuenta con 5 restaurantes y 2 snack bars. Spice ofrece un buffet internacional, parrilla y una cocina al aire libre en la que se realiza showcooking. Just Veg, por su parte, es el restaurante vegetariano y mezcla las gastronomías india, árabe y mediterránea. Al atardecer ofrece platos a la carta.

El Teppanyaki Grill ofrece una selección gastronómica que combina la cocina asiática con la maldiva y su fuerte son los pescados frescos. The Sunset Bar se caracteriza por sus impresionantes vistas al océano en el que disfrutar de las mejores puestas de sol del complejo y de su piscina adults only. The Liquid, el bar principal, destaca por su piscina con espectaculares vistas al océano.

Pier Six ha sido el último restaurante en inaugurarse en Atmosphere Kanifushi. Mariscos y opciones asiáticas cocinadas en la parrilla japonesa se pueden desgustar en un edificio de diseño 'coronado con una manta raya' en el que destaca su estupenda terraza donde se puede cenar disfrutando del espectacular atardecer de Maldivas.

Y hablando de vistas alucinantes, nada como dejarse caer por Ceylon Bliss, la joya escondida que está situada en el centro de la isla y desde la cual es posible degustar platos típicos de Sri Lanka mecido por un columpio mientras se escucha el sonido de las olas. Todos los restaurantes y bares de Atmosphere Kanifushi sirven una gran variedad de cocktails y una exquisita selección de vinos y licores de primera calidad.

Lo mejor para exprimir todo lo que este resort tiene que ofrecer al visitante es sin duda su Kanifushi Plan, un concepto que va mucho más allá del 'típico Todo Incluido', gracias al cual se incluyen todas las comidas y bebidas y una serie de actividades como salir a pescar durante el atardecer, bucear o distintas experiencias para disfrutar de la isla al máximo. Además, se pueden practicar varios deportes acuáticos como el buceo, el entreno indoor en su equipadisimo gimnasio o jugar un partido de tenis en su cancha.

Tras el deporte, nada como regalarse una sesión de mimos. En Atmosphere Kanifushi se encuentra el Akiri Spa by Mandara. Rodeado de altas palmeras y un exuberante jardín, con vistas al mar del Atolón, el spa incluye seis salas de tratamiento doble, una sauna, una sala de vapor, un jacuzzi y un salón de belleza y peluquería especial.

En este resort de lujo hay espacio para el amor y el romanticismo. El complejo se encuentra en una isla de dos kilómetros de largo pero, cuando baja la marea, se extiende hacia un pequeño banco de arena mágico. Sin duda uno de los lugares más románticos del planeta que no dejará indiferente al visitante.

Descubre gracias a Atmosphere Kanifushi y a la agencia de viajes a medida: Sociedad Geográfica de las Indias una manera muy especial de disfrutar de Maldivas entrando en la web www.elmejorviajedelmundo.com. Nunca había sido tan fácil hacer realidad tus sueños.