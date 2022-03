Comienza la época de avistamiento de tortugas de Costa Rica

Costa Rica es el paraíso para las tortugas. La situación geográfica del país lo convierte en el lugar perfecto para la visita de esta animal, y es que cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes en el mundo desovan aquí. La llegada de tortugas al lugar donde nacieron décadas atrás para desovar es un auténtico espectáculo natural ya sea en la parte caribeña o en el Pacífico. Este fenómeno único se puede observar durante todo el año dependiendo de las zonas y del tipo de tortuga que se quiera avistar.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional

Aunque durante todo el año las tortugas lora anidan de forma solitaria en esta zona del Pacífico (catalogada como uno de los principales sitios de anidación de tortuga lora en el mundo), playa Ostional es mundialmente reconocida por la anidación masiva y simultánea de miles de tortugas lora. Este fenómeno se conoce como “arribada” y normalmente ocurren durante todos los meses del año, pero al ser un fenómeno natural es impredecible. Aunque en muchas ocasiones ocurre en fechas cercanas al cuarto menguante.

La cantidad de tortugas depende de si el fenómeno ocurre en la época seca con aproximadamente unas 12.000 tortugas durante 4 o 5 días (enero a julio) o si es en la época lluviosa (agosto a diciembre), superando los 100.000 individuos y con una duración promedio de 7 días. Después de dejar sus huevos en la arena, las hembras regresan al mar en las primeras horas de la mañana. En cada salida, las tortugas lora dejan un promedio de 107 huevos.

Generalmente, las hembras salen por la noche pero, a veces, en “arribadas” grandes, lo hacen también durante el día, por lo que la observación de la especie se convierte en una auténtica delicia para la vista y una experiencia inolvidable ya que, en ocasiones, se puede observar la llegada de tortugas hembra con el nacimiento de las pequeñas crías intentando adentrarse al mar.

Dentro de los esfuerzos de conservación que se realizan en el Refugio, los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO), a partir del beneficio que reciben por el uso sostenible de una pequeña parte de los huevos de tortuga lora, asumen compromisos y responsabilidades ambientales que ayudan a la labor de los guardaparques en la gestión del Refugio. Estos mantienen limpio y sin obstáculos el hábitat de anidación de las tortugas, vigilan y protegen la playa durante todo el año, cuidan y protegen a los neonatos y junto a los guías comunitarios acreditados del Refugio, ordenan las visitas turísticas y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para conservar este sitio tan especial.

Parque Nacional Tortuguero

El Parque Nacional Tortuguero es reconocido internacionalmente por acoger año tras año el maravilloso espectáculo del desove de las tortugas marinas. Las especies que desovan aquí son cuatro: verde, baula, carey y cabezona. Todas comparten el litoral pero en las noches de marzo y abril es cuando la tortuga baula –especie más grande de tortuga marina- llega a Tortuguero con el propósito de anidar en su playa.

La tortuga excava con sus aletas un hoyo en la arena, pone sus huevos (de 82 a 112 huevos por nido) y lo cubre de nuevo con arena para protegerlos de los depredadores. La tortuga hembra vuelve al mar mientras que, en tierra, la incubación dura de 50 a 75 días.

Las visitas para la observación de este fenómeno natural único se hacen siempre con un guía autorizado que informa a los visitantes cuando es el mejor momento para acercarse a ver como desovan las tortugas. Si se tiene suerte, se podrá observar no solo el desove sino la eclosión de los huevos y a las pequeñas tortugas con su superación por llegar al mar para no deshidratarse y no ser presa de cualquier otro animal.

El Parque Nacional de Tortuguero lleva a cabo un programa de observación de tortugas marinas con el objetivo de gestionar de manera adecuada la visita de turistas y preservar el área de desove de las tortugas. El programa cuenta con gente local y permite la sostenibilidad del Parque. Además, como apunte, para la observación de tortugas durante la noche solo se pueden llevar linternas de luz roja ya que se cree que la luz blanca las desorienta.