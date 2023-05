Estas ciudades te pagan hasta 50.000 euros por vivir en ellas

No obstante, no es el único punto de Italia que está falto de habitantes. La isla de Cerdeña ofrece hasta 15.000 euros a personas que quieras irse a vivir allí. Aunque por el momento no tiene un problema grave de despoblación, la tendencia a la baja se ha acelerado en los últimos años. Por ello, se ofrecerán hasta 3.000 subvenciones a todos aquellos que estén dispuestos a fijar su residencia en ella, con la condición de que inviertan la mayoría del dinero dentro de la propia isla. Se exige que la estancia mínima en la isla sea de 18 meses.