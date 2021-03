¿Pensabas que EE.UU no tenía castillos? Uno por cada Estado

¿Crees que Europa es el único continente con castillos? Hoy te vamos a demostrar que no. Estados Unidos está plagado de castillos de todo tipo: algunos son digno de la realeza, otros se han construido únicamente para que deambulen los monos por ellos. Y es que encontramos desde castillos hechos completamente de hielo a fortalezas de hierro y otros de una indudable belleza.

Recorremos Estados Unidos a través de sus castillos. ¿Nos acompañas?

1. Alabama - Mosher Castle, Fairhope

Mosher Storybook Castle fue construido lentamente durante décadas cuando el artista e historiador Dean Mosher "castilleó" una cabaña en la tierra de sus suegros. Mosher integra elementos reutilizados y reciclados en sus encantadores detalles, cada uno de los cuales fue elaborado a mano por Mosher con la ayuda de varios familiares. Leones esculpidos y dragones soldados protegen esta fortaleza de cuento de hadas.

2. Alaska - Palmer Castle, Palmer

Ubicado a 45 minutos de Anchorage, este castillo de cuatro pisos fue comprado por el soldador Tom Hepola en 2004. Hepola decoró el interior con esculturas de metal y agregó una estructura existente. El edificio no está abierto al público, lo cual es una lástima, ya que sus almenas ofrecen una vista fantástica del glaciar Knik.

3. Arizona - Castillo de Tovrea, Phoenix

El castillo de Tovrea fue construido en 1928 por el magnate de la chapa Alessio Carraro, que soñaba con un centro turístico en el desierto de Sonara. Sin embargo, la Gran Depresión, o algunos dicen que los olores y las vistas de una planta empacadora de carne cercana, impidieron que los sueños de Carraro se hicieran realidad. Irónicamente, una familia que hizo fortuna en el envasado de carne más tarde compraría la finca. Tovrea, con sus jardines de cactus, niveles de pastel de bodas y techo abovedado, es actualmente propiedad de la ciudad de Phoenix.

4. Arkansas - Castle Rogue's Manor, Beaver

Esta extensa fortaleza de 20 hectáreas y siete torres es una creación de Smith Treuer, que la construyó con madera nativa y recuperada. Los invitados pueden celebrar la recepción de su boda en el Gran Salón, un magnífico comedor con dragones de bronce que respiran calor sobre la chimenea. Rogue's Gallery Castle también cuenta con la “cabaña de los guardianes”, un garaje, un granero y una vista espectacular de los Ozarks.

5. California - Castillo Hearst, San Simeon

William Randolph Hearst le pidió a la arquitecta Julia Morgan que le construyera algo “un poco más cómodo” en su rancho de 250,000 hectáreas, y el resultado fue la opulencia de la torre de campanario blanco y fuente que fluye del castillo Hearst. Construido como un refugio para el magnate envejecido, nunca se terminó en su vida. Hoy en día, la finca es un parque estatal de California y alberga gran parte de la extensa colección de arte de Hearst.

6. Colorado - Bishop Castle, Rye

Bishop Castle se encuentra a 9,000 pies sobre el nivel del mar, en un lote de 2.5 hectáreas comprado con el dinero de Jim Bishop, que entonces tenía 15 años. La mayor parte de la estructura fue construida a mano por Bishop, que originalmente solo tenía la intención de construir una pequeña cabaña para su familia. La torre de 35 pies cuenta con una cabeza de dragón de metal que escupe fuego. Es gratis para todo el mundo y las donaciones de los visitantes apoyan su construcción continua.

7. Connecticut - Castillo de Chrismark, Woodstock

Chrismark Castle fue construido en 2003 para Christopher Mark, bisnieto del industrial Clayton Mark Sr. de Chicago. La estructura de 4.1 millones de dólares cuenta con un foso, un puente y torres de vigilancia. Mark intentó iniciar varios negocios en la propiedad, incluido un negocio de modelos, un alojamiento y un zoológico privado. Este último apareció negativamente en los titulares cuando, según los informes, un camello murió allí en 2010. Hoy en día, la finca está disponible como lugar para fotógrafos, videógrafos y eventos en vivo.

8. Delaware - Fort Delaware, ciudad de Delaware

Este fuerte fue construido en 1859, justo a tiempo para albergar a los prisioneros confederados durante la Guerra Civil estadounidense. Los cañones del fuerte protegieron los puertos de Wilmington y Filadelfia hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy, Delaware Fort es un parque estatal y un museo atendido por guías disfrazados.

9. Florida - Castillo de Salomón, Ona

El difunto Howard Solomon construyó este castillo vertical porque no tenía suficiente terreno seco en su propiedad para construir horizontalmente. Quizás uno de los hitos más distintivos de esta lista, es casi imposible fotografiar a la luz del sol debido a las planchas de impresión de aluminio reutilizadas que recubren su costado. El interior cuenta con piezas de arte originales no vendidas de Solomon, así como un restaurante para visitantes dentro de una réplica de un buque de carga del siglo XVI.

10. Georgia - Castillo de Bonnie, Grantville

También conocida como Colley House, el antiguo bed and breakfast de esta mansión de 1896 albergaba a gente como Franklin D. Roosevelt y Jimmy Carter. Hoy, hay rumores de que la casa puede ser el hogar de un fantasma electrofóbico y un gato espectral, entre otros habitantes sobrenaturales. Bonnie Castle no está disponible para recorridos, pero es una parte preciada del distrito histórico del centro de Grantville.

11. Hawái - Cuartel de Iolani, Honolulu

El Cuartel de Iolani albergó a la guardia real de Hawai desde 1871 hasta el derrocamiento de la monarquía en 1893. Los cuarteles fueron desmantelados y reensamblados en su ubicación actual en 1965 para hacer espacio para la capital del estado de Hawai. Hoy en día, albergan una tienda de regalos, un cine y un centro de venta de entradas para el Palacio Iolani, el único antiguo palacio real en suelo estadounidense.

12. Idaho - Castillo de Warm Springs, Boise

Este castillo de Idaho está construido con piedra arenisca local. El cariño del propietario por el cine se revela en el bautizo de sus estatuas; una gárgola llamada Zuul y un dragón de madera llamado Pete custodian esta fortaleza. Si bien no está abierto al público, el exterior y los terrenos son amados por la comunidad local como un destino de truco o trato y escenario para las obras de verano de Shakespeare.

13. Illinois - Castillo Bettendorf, Fox River Grove

El difunto Teddy Bettendorf construyó esta encantadora maravilla durante 36 años, inspirado y educado por la restauración de un castillo en su Luxemburgo natal. La estructura cuenta con muchas comodidades históricas, como un puente levadizo en funcionamiento, un foso y un patio. Hoy en día, el castillo de Bettendorf está disponible para bodas, sesiones de fotos y (en tiempos no COVID) recorridos.

14. Indiana - Castillo de Clayshire, Bowling Green

La pediatra Mary Jo Smock y el ingeniero aeroespacial Doug Smock se jubilaron en 2013 para convertirse en Lady Josephine y Lord Douglas de Clayshire. Compartiendo su amor por las ferias medievales, la pareja construyó el castillo como un bed and breakfast temático y como su hogar. Clayshire cuenta con entretenimiento para sus huéspedes, que incluye una sala de disfraces medievales, estanque de pesca abastecido, ajedrez de césped, jardín de mariposas y una feria de temporada.

15. Iowa - Stone Tower, Clinton

La Administración de Progreso de Obras del New Deal financió cientos de proyectos de construcción durante la Gran Depresión. Uno de ellos fue un embellecimiento de del Eagle Point Park, durante el cual se construyó la Torre de Piedra. Esta torre de inspiración normanda ofrece a los visitantes una vista impresionante del río Mississippi.

16. Kansas - Nichols Hall, Manhattan

Construido en 1911, destruido en 1968 y reconstruido en 1985, este edificio del estado de Kansas tiene una historia ardiente. La primera versión de esta sala fue envuelta en llamas por un pirómano que protestaba por la Guerra de Vietnam, destruyó la biblioteca de música de la banda y envió un piano a los pisos de abajo. Solo sobrevivió la partitura de una canción (“The Wabash Cannonball”), convirtiéndose en un himno no oficial de perseverancia para la escuela asediada. Cuando se reconstruyó el edificio, una vez más se convirtió en el hogar del departamento de música de la escuela.

17. Kentucky - El castillo de Kentucky, Versalles

Esta impresionante fortaleza de 1968 nos transporta a un ambiente medieval. Como un castillo histórico, obtiene su comida de la tierra circundante, aunque con el propósito de un restaurante de la granja a la mesa en lugar de acumular excedentes durante un asedio. En caso de asedio, la impresionante muralla exterior podría ser útil. Ubicado en Versalles, Kentucky, el Castillo de Kentucky es actualmente un hotel, restaurante, granja y spa de lujo.

18. Luisiana - Castillo de Beauregard, Fort Proctor, parroquia de San Bernardo

Con la intención de proteger a Nueva Orleans, el fuerte fue dañado por un huracán antes de que pudiera cumplir ese propósito. El fuerte fue tragado lentamente por el lago Borgne después de que las reparaciones se retrasaron indefinidamente por la Guerra Civil. Hoy, los visitantes pueden admirar el fuerte virgen que se hunde con sus vigas de hierro colapsadas, pero solo en kayak.

19. Maine - Castillo de Oakland — Castillo de Gardiner, Gardiner

Las tierras de la familia Gardiner fueron confiscadas durante la Guerra Revolucionaria cuando el importador de drogas Sylvester Gardiner se puso del lado de la Corona británica. Las tierras fueron luego restauradas a su nieto Robert, quien hizo construir la estructura en 1835. La mansión está en el Registro Nacional de Lugares Históricos como un ejemplo de los primeros trabajos del arquitecto Richard Upjohn.

20. Maryland - Castillo de los claustros, Lutherville-Timonium

Entre 1905 y 1941, Sumner Parker y G. Dudrea Parkers recorrieron Europa en busca de ideas y material para su villa personal. Su castillo es una hermosa mezcla de historia, que incluye frontones medievales de Francia, medallones de fachada de Venecia y puertas de vidrio de colores de Verona. La Sra. Parker entregó los Cloisters a la ciudad tras su muerte; Actualmente funciona como un lugar para eventos y ofrece recorridos con cita previa.

21. Massachusetts - Castillo de Searles, Great Barrington

El castillo de Searles de Massachusetts está empapado de chismes de la Edad Dorada. En 1881, la rica viuda Mary Hopkins encargó al decorador Edward F. Searles que construyera una finca cerca de la casa de su infancia. Hopkins terminó casándose con Searles, mucho más joven; algunos dicen que fue coaccionada. La recién acuñada Sra. Searles murió en 1887 y dejó toda su fortuna a Edward, dando a luz rumores de envenenamiento, fantasmas, pasajes ocultos y entierros de medianoche. Hoy en día, la finca, con sus pilares de mármol Atlas, puertas de bronce alemanas y diseño de castillo francés, es el hogar de la Academia John Dewey.

22. Michigan - Castillo de Curwood, Owosso

Este castillo de estuco amarillo fue construido como un estudio de escritura para el autor de aventuras y conservacionista James Oliver Curwood. En los cinco años anteriores a su muerte, escribió sus novelas sentado en la torre más alta con vista al río Shiawassee. Ahora es un museo bajo el funcionamiento de la Comisión Histórica Owosso.

23. Minnesota - The Turnblad Mansion, Minneapolis

La mansión Turnblad fue encargada en 1904 por Swan Turnblad, el propietario del periódico en sueco más grande de los Estados Unidos. La obra maestra con agujas se asienta majestuosamente en la Milla de Oro de Minneapolis, con 33 habitaciones y 11 estufas antiguas de Suecia. Hoy, es un museo operado por el Instituto Sueco Americano.

24. Mississippi - Monkey Island Castle, Jackson

Al igual que la torre de tono de Iowa (arriba), Monkey Island Castle fue financiado por el programa WPA del New Deal. Fue construido para la exhibición de macacos rhesus del zoológico de Jackson. Monkey Island actualmente no tiene monos, ya que la tropa se trasladó a otra parte del zoológico. Sin embargo, el aspecto estrafalario de estas torres con foso todavía evoca gratos recuerdos de la infancia en los lugareños.

25. Misuri - Chateau Charmant, Fordland

El castillo sirve como lugar de eventos para aquellos que buscan evocar la esencia tanto del viejo como del nuevo. Por ejemplo, el exterior está inspirado en un castillo francés del siglo XIV, pero las vigas de su Gran Salón fueron talladas por artesanos Amish. Construido casi en su totalidad por una familia de tres, los alojamientos cuentan con seis habitaciones, cada una pintada para rendir homenaje a un palacio diferente de Europa.

26. Montana - Castillo de Miller, Darby

Este castillo fue construido por Wayne Miller, financiado por sus diversos trabajos de carpintería y trabajos de gestión de restaurantes. Miller manifestó todo el complejo desde su imaginación sin planos. Incluye una mazmorra (caseta de perro), alojamiento para el conserje, chimenea de piedra y puente levadizo. En 2002, Miller estaba buscando vender (con su colección de asientos de inodoro antiguos como edulcorante), pero no se sabe si tuvo éxito. El castillo está actualmente fuera del mercado.

27. Nebraska - Castillo de Joslyn, Omaha

Un impresionante ejemplo del estilo baronial escocés popular durante la Edad Dorada, esta mansión de 1903 se construyó en 11 meses. Completado para Sarah y George Jocyln, sus 35 opulentas habitaciones (incluido un salón de baile, una biblioteca y una bolera) fueron el pináculo del lujo moderno. Después de 44 años como sede de las escuelas públicas de Omaha, el castillo hoy es parte del Arboreto estatal de Nebraska.

28. Nevada - Excalibur Hotel, Las Vegas

Cuando este complejo de Las Vegas de temática medieval se inauguró en 1990, era el hotel más grande del mundo. Las renovaciones desde 2006 han eliminado gran parte de la decoración de temática medieval, pero los huéspedes aún pueden entretenerse con una justa en vivo. El hotel es actualmente propiedad de MGM.

29. New Hampshire - Castillos de hielo, North Woodstock

Puede que los castillos de Europa se hayan levantado y caído con los vientos de la guerra, pero estas bellezas suben y bajan con el sol de verano. Cada invierno, los artistas fusionan miles de carámbanos y LED para crear estas inquietantes estructuras de majestad pasajera. Según el sitio web de Ice Castles, están equipados con "tronos congelados, túneles tallados en hielo, toboganes, fuentes y mucho más".

30. Nueva Jersey - The Wishing Place, Monroe Township

Muchos castillos históricos ahora son administrados por organizaciones sin fines de lucro, pero este castillo moderno fue construido para ser uno. Si bien funciona como la sede administrativa de Make-A-Wish de Nueva Jersey, el edificio fue diseñado teniendo en cuenta la comodidad de Wish Kids de la organización benéfica. The Wishing Place está decorado con vidrieras ornamentadas que representan a niños con capacidades diferentes. También alberga un salón para adolescentes, una "sala de deseos" y un "bosque de inspiración" entre sus otras instalaciones.

31. Nuevo México - Castillo de Montezuma, Montezuma

Construido en 1886 como un hotel de lujo, los VIP desde Jesse James hasta el emperador Hirohito de Japón vinieron a disfrutar de las aguas termales locales. El castillo cambió de manos varias veces desde 1903 hasta 1981, cuando fue comprado por United World College. En la actualidad, alberga una cafetería, dormitorios, aulas y el "Espacio de arte público Dwan Light Sanctuary".

32. Nueva York - Bannerman Castle, Newburgh

En realidad, hay dos "castillos" en esta pequeña isla en el Hudson. La más pequeña es la antigua residencia de verano del traficante de armas Francis Bannerman y su familia. El más grande es el caparazón del arsenal donde Bannerman almacenó sus municiones sobrantes. Hoy, la isla es mantenida por un fideicomiso que ofrece recorridos por las estructuras del siglo XIX y está tratando de preservarlas.

33. Carolina del Norte - Micro-castillo Hobbit House, Asheville

Los Hobbits de JRR Tolkien no viven en castillos, pero si lo hicieran, podría verse así. El micro-castillo está repleto de acogedoras habitaciones llenas de decoración rústica. Esta pequeña torre se encuentra a 4.000 pies sobre el nivel del mar. Funciona como alquiler vacacional.

34. Dakota del Norte - Castillo Encantado, Regente

Esta escuela de 1909 se convirtió en un castillo en 2011 para convertirse en un hotel temático. Sirviendo a los turistas de la Carretera Encantada de Dakota del Norte (32 millas de esculturas de chatarra), el hotel entretiene a los huéspedes con bebidas en una taberna medieval y cenas en "Excalibur Steakhouse".

35. Ohio - Castillo de Franklin, Cleveland

El banquero Hans Tiedemann construyó esta casa en la década de 1880 bajo la penumbra de una tragedia hextuple. Se rumorea que Teidemann elaboró ​​los planos del edificio (con gárgolas y torretas) en un intento de distraer a su esposa de la muerte de cuatro de sus hijos en la casa. La esposa y la madre de Tiedemann también morirían allí. Tal agravación de la tragedia ha dado lugar a leyendas sin fundamento de túneles secretos, fantasmas, ahorcamientos y asesinatos con hacha. Aunque la casa estuvo abierta a visitas de fantasmas una vez (con un truco publicitario que involucraba huesos humanos "encontrados"), actualmente es una residencia privada.

36. Oklahoma - Castillo de Leonardo, Enid

Las torres de este castillo albergan el parque infantil al aire libre construido por la comunidad más grande del mundo. Doce mil voluntarios (una cuarta parte de Enid, la población de Oklahoma de 1996) trabajaron en sus diversos toboganes, columpios, laberintos y puentes. El patio de recreo es propiedad y está operado como parte del Museo Infantil de Leonardo.

37. Oregón - El castillo de la bruja, Portland

La tierra donde se construyó el Castillo de la Bruja tiene una historia fascinante que involucra el amor prohibido, un padrastro malvado, el asesinato y la ejecución. La historia del edificio en sí, sin embargo, es mucho más prosaica: era una estación de guardabosques y un baño de la década de 1930 operado por Portland Parks and Recreation. Las ruinas fueron rebautizadas por estudiantes universitarios fiesteros en la década de 1980.

38. Pensilvania - Castillo de Fonthill, Doylestown

El anticuario y arqueólogo Henry Chapman Mercer construyó este castillo como un hogar tanto para él como para su extensa colección de azulejos y grabados. Hoy, es un museo que todavía exhibe la colección. Además de la colección de arte, el diseño único de Fonthill presenta 200 ventanas de diferentes tamaños.

39. Rhode Island - Seaview Terrace - Carey Mansion, Newport

El destilador de whisky Edson Bradley Jr., la mansión privada más grande construida durante la Edad Dorada de Newport, encargó este opulento complejo de 54 habitaciones.Después de la muerte de Bradley, sirvió como internado para niñas y el escenario de la telenovela Dark Shadows. En 1974, fue adquirido por la familia Carey-Bettencourt y se convirtió en una residencia privada una vez más.

40. Carolina del Sur - Castle Pinckney, Mt. Agradable

Castle Pinckney se construyó como defensa costera de Charleston en 1810 en el sitio de dos fuertes anteriores, pero rápidamente quedó obsoleto. Rindiéndose a la confederación a principios de la Guerra Civil estadounidense, fue brevemente una prisión para soldados de la unión. El fuerte ha cambiado de manos con frecuencia desde que fue dado de baja, operado a su vez por el Departamento del Tesoro, los Hijos de los Veteranos Confederados (dos veces), el Servicio de Parques Nacionales y la Autoridad Portuaria de Carolina del Sur (también dos veces).

41. Dakota del Sur - Castillo Petrified Wood Park, Lemmon

El geólogo aficionado Ole S. Quammen convenció a los residentes desempleados de la era de la depresión en Lemmon, Dakota del Sur, de que dedicaran su tiempo extra. Recolectando madera petrificada, los residentes construyeron este castillo de aspecto primitivo, junto con cientos de otras esculturas y estructuras. Hoy en día, el Parque Petrified Wood es operado por la ciudad. Los visitantes pueden admirar esta pieza de la historia estadounidense creada a partir de la prehistoria.

42. Tennessee - Castillo Gwynn, Arrington

Esta pieza central del festival del Renacimiento de Tennessee es también el hogar del fundador del festival, Mike Freeman. Además de ser un hogar y un recinto ferial, también fue el escenario del video musical de Taylor Swift "Love Story". Freeman espera expandir las torres puntiagudas y la puerta, y eventualmente agregar un lugar de boda de cuento de hadas.

43. Texas - Castillo de Newman, Bellville

Baker Mike Newman hizo construir este castillo entre 1998 y 2008 para recorridos y eventos especiales. Parece ser históricamente más exacto que el típico castillo estadounidense, con una capilla, un patio, un muro perimetral, una torre del homenaje y un puente levadizo en funcionamiento. Quizás a diferencia de una verdadera fortaleza histórica, los enemigos que caen en el foso pueden ser mordidos por un caimán.

44. Utah - Wadley Farms, Lindon

La familia Wadley construyó un castillo en su granja familiar de 150 años en 2011. Utilizado como lugar de celebración de bodas, el interior del edificio se ensambló en gran parte con materiales históricos reutilizados. Las chimeneas, vigas de madera y pisos fueron rescatados de edificios históricos locales, y los candelabros fueron hechos a mano con una tubería de perforación desechada. No es el único lugar para eventos en Wadley Farms, que también ofrece un granero, una cabaña y un castillo.

45. Vermont - Castillos en miniatura de Harry Barber

Esparcidos por las casas, jardines e islas de South Hero Vermont hay pequeños castillos en miniatura. Estos son una creación del inmigrante suizo Harry Barber, quien los construyó con piedras de campo que recolectaba en su camino a casa desde el trabajo. Algunas de las creaciones de Barber son simples adornos de jardín, mientras que otras cuentan con vidrieras, luces eléctricas y agua corriente. La mayoría de las estructuras de Barber se encuentran en propiedad privada, pero muchas se pueden ver desde la carretera.

46. ​​Virginia - Castillo Bull Run, condado de Loudon

No es frecuente que el señor del castillo también te prepare el desayuno. Construido de 1986 a 1996 por John Roswell Miller como alojamiento y desayuno, este edificio de ladrillo cuenta con una puerta forrada de hierro, gárgolas vigilantes y 89 ventanas. Lamentablemente, el bed and breakfast cerró y actualmente no está abierto al público.

47. Washington - Castillo de Thornewood, Lakewood

Terminada en 1911 con ladrillo, acero y hormigón importados de Gales, esta mansión de estilo gótico / Tudor fue el hogar de uno de los fundadores del puerto de Tacoma. La finca y sus terrenos de tres acres se han visto favorecidos como escenario para películas y televisión, incluida Red Rose de Stephen King. El castillo exhibe exquisitas obras de arte en vidrieras que datan de los siglos XV al XVII. Hoy en día funciona como hotel y lugar de celebración de bodas.

48. Virginia Occidental - Castillo de Berkeley Springs, Berkeley Springs

Según la leyenda local, este castillo fue un soborno del coronel Samuel Taylor Suite a su rompecorazones de 17 años, Rosa Pelham, a cambio de que ella aceptara casarse con él. El Coronel Suite murió, y Rosa aparentemente se quedó sin dinero organizando fiestas lujosas. Berkeley Springs estuvo una vez abierto para visitas, pero desde entonces ha cambiado de manos y está cerrado al público.

49. Wisconsin - Red Gym, Madison

Este Renacimiento románico de ladrillo rojo fue construido para la Universidad de Wisconsin-Madison en 1894 como una combinación de gimnasio y armería. Sobrevivió tanto a un incendio provocado como a los planes de demolición, antes de ser renovado como oficinas, un salón y una galería de arte en 1998. Su entrepiso ofrece una vista maravillosa del lago Mendota.

50. Wyoming - Castillo de Star Valley, Afton

Este complejo de múltiples torres se encuentra a 700 pies de altura en Star Valley, deleitándose regiamente en su propio misterio. A pesar de las múltiples preguntas de los curiosos amantes de los castillos, nadie ha presentado ninguna información sobre la historia o los propietarios de esta propiedad. Por ahora, la belleza de las agujas guardará sus secretos.

¡Guau!