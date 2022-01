Así será el Bob Dylan Center, el centro que albergará todo el universo dylaniano

Más de 100.000 objetos relacionados con los casi 70 años de la carrera de Bob Dylan, desde manuscritos de algunas de las mejores canciones de la historia de la música hasta grabaciones inéditas, actuaciones cinematográficas nunca antes vistas, fotografías inéditas, arte visual... Es lo que condensará y ofrecerá al público a partir del 10 de mayo el nuevo Bob Dylan Center, que abrirá sus puertas en el 116 de Reconciliation Way en Tulsa, Oklahoma.

El lugar no está elegido al azar. Está situado en el floreciente distrito artístico de Tulsa y el nuevo hogar de los tesoros dylanianos está literalmente a unos pasos del Woody Guthrie Center, donde se exhibe el legado del ídolo musical de Dylan. Desde ahora, la importante obra de dos de las figuras más relevantes del folk convivirá casi en la misma calle.

El Bob Dylan Center, dedicado al estudio de la figura del cantante y a honrar su importancia en el mundo de la música y la literatura, ha sido diseñado por el estudio de arquitectura Olson Kundig, con sede en Seattle y Alan Maskin a su cabeza. Ocupa lo que antes fue la Tulsa Paper Factory, una fábrica de papel, y cuenta con dos pisos. En la fachada, un mural con una fotografía de Dylan tomada en 1966 por Jerry Schatzberg, indica al visitante quién es el protagonista de este edificio.

El centro, de más de 8.800 metros cuadrados, contará con 16 exhibiciones rotativas, un archivo de más de 1.500 metros cuadrados y una sala de proyección con 55 asientos. 59 Productions es la productora audiovisual que está colaborando con Olson Kundig en el diseño de las exposiciones del centro. Especialistas en el diseño de eventos en vivo, 59 Productions fueron los que estuvieron detrás de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, por ejemplo.

TECNOLOGÍA INMERSIVA

Como todo nuevo centro expositivo que se precie, contará con tecnología inmersiva en un entorno multimedia. Entre las experiencias interactivas que podrá vivir el visitante está la recreación de un estudio de grabación en el que Dylan está grabando una de sus históricas sesiones y una experiencia cinematográfica con Dylan como actor protagonista dirigida por la productora y directora Jennifer Lebeau, autora de otros documentales sobre el cantante, como Odds and Ends o Trouble no More.

Para los fans de canciones como ‘Like a Rolling Stone’ o ‘Tangled Up in Blue’, el centro contará con la Columbia Records Gallery, que ofrecerá una mirada profunda a la creación, interpretación y producción de estos himnos. Además, una sala de proyección exhibirá películas, documentales y conciertos de Dylan, incluido material nunca antes visto y descubierto en su archivo (The Bob Dylan Archive).

Entre ese material inédito de The Bob Dylan Archive se encuentra una grabación de Dylan del ‘Don’t Think Twice, It’s All Right’ que el cantante hizo en otoño de 1962. Fueron Milton y Lillian Bailey, amigos del joven Dylan en sus tiempos del Greenwich Village de Nueva York, quienes realizaron la grabación en el apartamento de Bailey, y es una grabación especial porque es la primera que se tiene de la canción, que finalmente se lanzó en 1963 en el álbum The Freewheelin’ Bob Dylan.

En otro lugar del Bob Dylan Center se encuentra una cronología multimedia de la vida de Dylan, desde sus primeros años en Minnesota hasta la actualidad. El profesor de Historia Americana de Princeton Sean Wilentz ha sido el encargado de crearla.

EL GABINETE DE CURIOSIDADES

Otro de los espacios especiales del nuevo centro es el Archive Wall, un “gabinete de curiosidades” con fotos, cuadros, instrumentos y demás elementos relacionados con la historia de Bob Dylan y que irán rotando con el tiempo. Y es que el Bob Dylan Center no deja de adquirir nuevos materiales relacionados con el cantante. Entre los últimos están, por ejemplo, The Madison Tapes, dos cintas de magnetófono de bobina abierta grabadas por Dylan en el apartamento del músico de folk y blues Danny Kalb y en las que Dylan interpreta más de 20 canciones, seis de ellas de Woody Guthrie y otras de Jimmie Rodgers, Pete Seeger o Little Walter.

El centro ofrece también hacerse socio y con la afiliación incluye una invitación exclusiva a la gran apertura del 10 de mayo, un reconocimiento permanente en el muro de donantes del centro y ser socio no solo del Bob Dylan Center sino también del Woody Guthrie Center, ya que ambos pertenecen a la American World Archives, un proyecto de la George Kaiser Family Foundation, que fueron los que adquirieron los archivos de Dylan en 2016 y los de Guthrie en 2010.