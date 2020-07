Agua, tierra y aire: el paraíso donde liberar adrenalina está en la Palma

Atrás quedaron los meses en los que no podíamos disfrutar al aire libre. Hoy, volvemos a viajar y a ser libres. Y para recuperar esa sensación de libertad que tanto hemos anhelado, nada mejor que la isla de La Palma. Respirar aire puro y olvidar todas las preocupaciones serán tus únicas obligaciones. La Isla Bonita dispone de diversas opciones de ocio activo aptas para diferentes públicos con los que descargarás toda la adrenalina acumulada y te divertirás a partes iguales. Actividades por tierra, mar y aire que no te dejarán indiferente y que le han valido el título de mejor destino donde practicas los deportes más excitantes.

Una de las actividades acuáticas más populares y que no puedes perderte al visitar la isla es el buceo. La historia volcánica de La Palma ha marcado su orografía dando lugar a un ecosistema marino de rocas únicas y fascinantes arcos, torres y cuevas. Si, además, eres un enamorado de los peces, tienes que bucear en la isla. Aquí podrás encontrar una fauna marina de lo más diversa y colorida como viejas, cabrillas, morenas o sargos, entre otras muchas especies. Ya solo te queda elegir dónde realizar la inmersión. Te recomendamos los Cancajos, Tazacorte o Puerto Naos.

Si lo tuyo no es tanto el agua, no te preocupes, la isla es igual de bonita desde el aire. A simple vista, la práctica de parapente puede resultar intimidante, pero la sensación de libertad que experimentas merece la pena. Las vistas desde arriba sobre toda la isla son inmejorables, desde los pequeños volcanes que pueblan la zona hasta las cristalinas aguas que bañan sus playas. Además, la suavidad de las condiciones climáticas de la isla, su orografía y los diferentes vientos dominantes, hacen de La Palma uno de los lugares del mundo con más días aprovechables para la práctica del parapente con al menos trescientos treinta días al año aptos para el vuelo.

Ya en tierra, nos adentramos en la isla para conocerla en primera persona. Los recorridos en bicicleta, quad o buggy son actividades muy divertidas para toda la familia. Rutas por paisajes de una belleza incalculable que te descubrirán algunas de las joyas escondidas de La Palma. Descubrirás la exuberante vegetación de la isla mientras recorres los diferentes caminos de tierra. Solo tienes que escoger el medio de transporte que más te guste y la aventura dará comienzo.

Otras actividades acuáticas más desconocidas que el buceo pero que han ido ganando adeptos en los últimos tiempos en la isla son el kitesurf y el windsurf. La variedad de intensidades en los vientos de la zona hace de La Palma uno de los mejores lugares para practicar este deporte. Gracias a ellos es posible alcanzar grandes velocidades y realizar increíbles saltos y piruetas en el aire. Seas principiante o experimentado, esta experiencia te abrirá un mundo nuevo. ¡Tendrás la sensación de volar sobre el agua!

Para finalizar, no podemos dejar de lado una de las prácticas de turismo activo más extendidas, el senderismo. Con opciones para todos las edades, gustos y formas físicas, la Red Insular de Senderos de casi 1.000 kilómetros llega a prácticamente todos los rincones de la isla. Escoge la ruta que más se adapte a ti y disfruta de un recorrido único. No hay uno igual, desde la Crestería o la Ruta de los Volcanes hasta el Camino de la Costa que bordea la isla, o la Ruta de los Puertos, que une Santa Cruz de La Palma con el Puerto de Tazacorte. Estos senderos son ideales, también, para practicar el trailrunning o entrenarte para ese desafío de carrera de montaña que tienes en mente. No en vano, la isla acoge una de las mejores carreras del trailrunning mundial: La Transvulcania.