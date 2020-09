Y los 20 países más bellos del mundo en 2020 son...

19. España

De norte a sur, de este a oeste España es un país con una atmósfera especial. No hay comunidad autónoma que no nos enamore y es que como señaló un usuario de las encuestas en este país “hay casi de todo”. Y no le falta razón… no hace falta irse muy lejos para sentirse en aguas turquesas de infarto, o en bosques exuberantes…