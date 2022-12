10 tradiciones navideñas que no conocías... y que te sorprenderán

Cada vez queda menos para la navidad y las familias de todo el mundo se están preparando a fondo para recibir estos días tan especiales. Más allá de los regalos, Santa Claus y los Reyes Magos hay tradiciones que nos maravillan por su extrañeza, por eso recorremos todo el mundo junto a Kiwi.com para sorprendernos con las diferentes culturas.

1. Huir del gato malvado, Islandia

La Navidad tiene su “lado oscuro” en Islandia, donde un gato negro, grande y malvado, llamado Yale Cat, es el protagonista de la temporada. Este espeluznante felino merodea por las calles y se alimenta de aquellos que no llevan la ropa nueva adecuada para estas fechas señaladas. Esta tradición podría tener su origen en la Edad Media, cuando los señores feudales recompensaban a sus siervos por un año de trabajo con ropa nueva en Navidad.

Y aunque el verdadero significado del gato sigue siendo un misterio, sin duda, es una buena forma de hacer que los niños se porten bien durante las fiestas y acepten vestirse con ropa “elegante” para que el malvado gato no les atrape.

2. Esconder la escoba, Noruega

En Noruega no se dejan escobas fuera de las casas en Nochebuena; ni en la terraza, ni en el jardín. Se guardan a buen recaudo para que las brujas, que suelen valerse de ellas para desplazarse y para algunos de sus hechizos, no las roben. Así que, por respeto a la tradición y también para evitar la mala suerte, mejor no dejar ninguna escoba a la vista.

3. Golpear un tronco para conseguir regalos, Cataluña, España

El “Tió de Nadal” es una tradición catalana. Se pinta una cara en un tronco y, como Papá Noel, trae regalos en Navidad. Semanas antes, el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, las familias catalanas envuelven el tronco para mantenerlo caliente. En Nochebuena, según la tradición, se coloca junto a la chimenea y todos los miembros de la familia se turnan para golpearlo con el fin de que cague regalos y dulces.

4. Decorar un chichilaki, Georgia

Un chichilaki es una estatua que se asemeja a un árbol de Navidad, que los georgianos construyen con ramas secas de avellana o nogal. Tras cortarlas y partirlas, forman una pequeña escultura con forma de abeto y la decoran con bayas rojas, frutos secos o el tradicional dulce georgiano, un caramelo en forma de vela. Este singular árbol de Navidad puede ser de distintos tamaños; desde pocos centímetros hasta varios metros.

5. Recorrer 12 pubs navideños, Irlanda

Una tradición navideña relativamente nueva, pero muy popular, tiene lugar en Irlanda, con el recorrido por 12 pubs. Los participantes deben cumplir una serie de reglas: llevar un jersey feo es básico y después conviene añadirle al atuendo elementos decorativos como campanas, luces, etc. En cada bar se consume al menos una bebida, normalmente una pinta de cerveza y, además, cada bar cuenta con sus propias reglas especiales, como no decir tacos, hablar solo con acento extranjero o beber únicamente con la mano izquierda.

6. Escuchar la Declaración de Paz de Navidad, Finlandia

Según una tradición que se remonta al siglo XIII, la Declaración de Paz de Navidad se lee cada año el 24 de diciembre a las 12 del mediodía en Turku, la ciudad más antigua de Finlandia, ante una nutrida concurrencia. Marca el inicio de las celebraciones navideñas y un periodo de paz de 20 días. También se transmite en directo por radio y televisión. El texto actual desea a todo el mundo una Feliz Navidad sin ruidos ni altercados.

7. Meter el pescado en la bañera, República Checa

Los checos suelen comprar carpas vivas, pero la vida del pez no termina cuando lo adquieren. Una vez en casa, lo meten en la bañera y lo dejan allí hasta Nochebuena, porque la creencia popular es que cuanto más tiempo se mantenga viva una carpa en agua limpia, más sabrosa será su carne. Pero no solo hay superstición con las carpas en la República Checa. El 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, ponen una rama de cerezo en un jarrón y creen que si florece en Nochebuena todos sus deseos se harán realidad en el próximo año.

8. Adornar el árbol de Navidad con verduras, Estados Unidos

Los adornos para el árbol de Navidad con forma de verdura probablemente empezaron en Europa y llegaron a los Estados Unidos, donde siguen siendo muy populares, especialmente entre las familias con varios hijos, donde el primero que encuentra un pepinillo colgando del árbol recibe un regalo.

9. Admirar belenes hasta el mes de febrero, México

México es famoso por su arte de colores vivos, y la Navidad también es una época colorida del año. Aunque también se decoran los árboles de Navidad, la atención se centra claramente en los belenes. La mayoría de las veces se instalan en el patio familiar, mientras que los belenes que se ubican en espacios públicos se diseñan por artistas locales. Los trabajos de construcción comienzan a mediados de diciembre, y el día 24 de este mes se instala el niño Jesús. El 5 de enero se colocan los Reyes Magos al amanecer. Dado el enorme trabajo que supone la construcción de los belenes, suelen estar expuestos durante todo el mes de enero.

10. Asistir a la misa de Navidad en patines, Venezuela

En Caracas, la capital de Venezuela, los feligreses no llegan a la misa de Navidad a pie, ni en coche o en transporte público, sino en patines. Esta especial y divertida tradición navideña se ha hecho tan popular que la ciudad cierra las calles al tráfico durante todo el 25 de diciembre hasta la mañana siguiente para que el patinaje sea más seguro.