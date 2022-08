Los 10 países más ricos del mundo en 2022

¿Qué país crees que es el más ricos del mundo? ¿Estados Unidos? ¿China?, la realidad te sorprenderá. No siempre los países más grandes son los más ricos, y esto se demuestra al saber que el TOP 3 está liderado por Luxemburgo, Suiza y Singapur. Unos países apasionantes para visitar y descubrir.

La revista Global Finance ha analizado el producto interno bruto (PIB) de cada uno de estos riquísimos países y, comparando los datos, ha declarado que estos son los 10 países más ricos en 2022. España, por su parte, se sitúa en el número 40 de todo el mundo por detrás de Lituania y República Checa.

1. Luxemburgo

Este pequeño país del centro de Europa es un acierto asegurado. Un destino increíble para conocer, y no solo para abrirte una cuenta bancaria, sino también para descubrir las maravillas que esconde. Castillos de cuento de hada, grandes e imponentes bosques y pueblos pintorescos. Muchos acuden llamados por su cultura y por la gastronomía propia del corazón del viejo continente.

En caso de enamorarte tanto del país que no ves el momento de quedarte allí a vivir, su riqueza es invertida en mejores viviendas, gran atención médica y buena educación. Su economía supera los 140.000 dólares y por eso muchos jóvenes acuden aquí en busca de una vida mejor.

2. Singapur

El agua, la luz, la naturaleza… son las características que mejor definen esta isla del pacífico. Desde su independencia crearon ciudades con vistas hacia el futuro, las zonas verdes se integran perfectamente con la arquitectura más moderna. Gardens by the Bay es la definición de esta mezcla entre naturaleza y modernidad.

Este paraíso fiscal atrae a muchos inversores que, como Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, deciden retirarse y vivir aquí, mientras su cuenta corriente sigue subiendo.

3. Irlanda

Extensos prados verdes, acantilados de infarto y muchas ruinas dispersas por sus campos, el lugar perfecto para los exploradores más indómitos. Las aldeas de todo el país estarán encantadas de ofrecerte un rica cerveza para un merecido descanso. Si la fiesta llama a tu puerta, en Dublín podrás divertirte, beber y bailar al más puro estilo irlandés.

Aún siendo el tercer país más rico del mundo, entre la población hay una gran brecha entre ricos y pobres. Por eso hay que fomentar los comercios locales y ayudar a que esa brecha se reduzca.

4. Qatar

En las dos últimas décadas el país asiático ha liderado los puestos más altos del ranking. Sus grandes reservas de petróleo, gas y petroquímicos conservan la riqueza del anfitrión del próximo mundial de futbol. Para albergar este torneo se han construido y remodelado estadios que se caracterizan por el lujo y una arquitectura ultramoderna.

5. Macao

La conocida como Las Vegas de Asia, fue una colonia del Imperio portugués. La historia de este país posee una gran herencia portuguesa y china. Hay muchas iglesias de origen europeo, pero se mezclan en armonía con los templos asiáticos. Estos edificios son dignos de admirar tanto, o más, que sus impresionantes casinos.

Aunque los turistas internacionales se han reducido a mínimos históricos, la región sale a delante gracias a los visitantes que llegan a China continental, Hong Kong y Taiwán.

6. Suiza

Suiza es ese país al que vas a enamorarte y del que te irás sabiendo que vas a volver. Es la tierra de extensos prados verdes, lagos de aguas cristalinas y cordilleras que te quitarán el aliento. Además, es la casa de los mejores quesos y de un chocolate para chuparse los dedos.

Los visitantes buscan disfrutar de unos paisajes sin igual, pero también se maravillan de impresionantes fábricas que exportan desde gemas preciosas hasta los relojes más lujosos.

7. Emiratos Árabes Unidos

Uno de los países más visitados de Oriente Medio. Millones de turistas llegan cada año a sus lujosas ciudades. Este rico país posee una fina mezcla entre la arquitectura antigua y la moderna. Sus grandes infraestructuras como el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo, son parte de sus grandes atractivos turísticos. Sus reservas de petróleo la posicionan dentro del TOP 10.

8. Noruega

El hogar de los fiordos más famosos del mundo y de impresionantes vistas a las auroras boreales. Pueblos pintorescos y rutas por las montañas del norte de Europa. Un buen abrigo, unos guantes y pongan rumbo a Oslo y sus increíbles alrededores.

El petróleo también mantiene a Noruega entre los países más ricos del mundo. Además, es considerado uno de los mejores países en los que vivir por tener una sanidad y una educación de calidad.

9. Estados Unidos

El país del dólar, de la ciudad que nunca duerme, los surfistas y paisajes impresionantes como el Gran Cañón del Colorado. Millones y millones de turistas llegan cada año al país americano más rico e importante. Desde campos helados en Alaska, a las paradisiacas playas de Hawaii esta potencia mantiene su nivel de riqueza en niveles muy altos. Su centro de operaciones financieras es la famosísima Wall Street, en la ciudad de Nueva York.

10. Brunéi

Este pequeño país al norte de Indonesia y Malasia no se encuentra entre los lugares más recomendados, pero contiene una belleza muy particular. Sus ciudades están rodeadas de una selva tropical casi virgen. Una jungla que esconde maravillas de la naturaleza y que no deja indiferente a quien se atreve a visitarla.

El multimillonario más grande del país es Hassanal Bolkiah, el sultán de Brunei, quien posee una riqueza de unos 30.000 millones de dólares. A pesar del poder adquisitivo se cree que casi un tercio de la población vive en situación de pobreza extrema, es decir, más de 140 mil personas.

Al analizar todos los países se llega a la conclusión de que el petróleo y las sedes financieras son los reyes de este tipo de rankings. En las siguiente posiciones se encuentran Hong Kong, San Marino y Dinamarca. Francia no aparece hasta el puesto 26 y España hasta el 40. Además, hay que bajar hasta el puesto 42 para encontrar al primer país hispanohablante (dejando fuera a España) y es Puerto Rico.