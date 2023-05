Los 10 lugares más musicales de Liverpool, sede de Eurovisión 2023

Sí, hay vida más allá de los Beatles en Liverpool. Baste decir que Gerry and the Pacemakers (es su versión del You’ll Never Walk Alone la que interpretan los reds en Anfield), Echo & The Bunnymen, Frankie Goes to Hollywood y The Lightning Seeds también son de Liverpool. ¡Y Mel C, de las Spice Girls! Todos tienen su hueco, junto a muchos otros artistas de las islas, en British Music Experience, el espacio en pleno Liverpool Waterfront que cuenta la historia de la música británica a través de instrumentos, vídeos y recuerdos. Incluso puedes tocar algún instrumento y montar una coreografía acompañando a un holograma.