10 ciudades europeas perfectas para escaparos un fin de semana romántico

Que el verano se termina es un hecho y que hayas sacado del cajón tu pijama de ‘entretiempo’ lo confirma. Pero la inminente llegada del frescor otoñal y el adiós al ‘caloret’ no quieren decir que los viajes estén vetados hasta el puente del Pilar, el de la Constitución o las vacaciones de Navidad. Por poco dinero, aprovechando que la temporada alta ya da sus últimos coletazos, es sencillo encontrar alguna escapada de fin de semana y, si por no haber coincidido en vuestros días libres, no has podido huir de la ciudad con tu pareja, aquí tienes 10 destinos cercanos y, sobre todo, increíblemente con tu pareja para que podáis dar rienda suelta en 48 horas a todo el amor que no habéis podido hacer explotar durante julio y agosto. Atentos.