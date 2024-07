Qué pasa si tu vuelo se cancela o se retrasa: estas son las indemnizaciones a las que tienes derecho

Que te cancelen el vuelo es algo que nunca se espera uno que pase, hasta que pasa. Los vuelos low cost, en los que no se tiene un asiento asignado, más un poco de mala suerte, es el cóctel perfecto para que un viaje por el que estabas emocionado se convierta en un calvario. Y sí, puede que ya no se pueda hacer nada con respecto a ese vuelo, pero no todo está perdido. Y es que, como viajero, tienes acceso a una serie de derechos que las compañías aéreas están obligados a cumplir.