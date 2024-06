Viajar como terapia: cómo superé una ruptura recorriendo el mundo

La última vez que me rompieron el corazón me senté en una terraza con mi amiga Sandra. Tres litros de cerveza por en medio y una frase que siempre identifica cada decisión que tomamos: “Sin miedo al éxito”. Tan poco miedo tuvimos que esa noche acabamos con 5 nuevos amigos y 3 nuevos viajes en el horizonte: Berlín, París y Nueva York. Tres destinos que visitaríamos en los siguientes 45 días y una cartera que ya avisaba de que en las próximas semanas solo comeríamos arroz y pasta. Aunque es cierto que las decisiones precipitadas no son las mejores, el hecho de tener nuevos viajes en el horizonte generó un cambio en nosotros: el de saber que tendríamos, otra vez, la oportunidad de dejarnos maravillar con el extenso, pero tan pequeño, mundo en el que vivimos. También la promesa de poner tierra por en medio, de dejar de alimentar la angustia chequeando sus redes sociales. Es conectar contigo mismo en un lugar al que no perteneces, donde las miradas son ajenas y extrañas. Porque alejarse del dolor es, también, hacer un viaje. Porque la magia de subirse a un avión no es solo el propósito de descubrir nuevos monumentos, nuevas calles o nuevos amores, es también una conversación interior. Es ahí donde reside la magia de viajar. Porque solo viajando descubres nuevos rincones de tu mente que creías perdidos. Porque solo en un lugar que no conoces, solo con la inseguridad, solo con la soledad... es donde se encuentran las respuestas.