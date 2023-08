Con este truco viral de TikTok nunca volverás a pagar por tu equipaje de mano

La comodidad es lo primero por lo que prepara tu cojín favorito y embárcate en un vuelo directo a las vacaciones de tus sueños. Pero antes de salir de casa vacía el interior de éste y mete dentro tus prendas de ropa favoritas. Has leído bien, cuando no tengas más espacio en la maleta de mano no pagues más por el equipaje, dobla tus camisetas y pantalones y ponlos en el interior del cojín. Eso es lo que hizo una joven y superó con éxito los controles de seguridad del aeropuerto.