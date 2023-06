La nueva mochila de Primark con la que nunca más pagarás por tu equipaje

Las tarifas de equipaje en los vuelos cada vez son más elevadas y sumado a la actual crisis económica del país supone un gasto extra en las vacaciones que muchas personas no pueden permitirse. Ahora las compañías exigen un tamaño muy concreto para no facturar o pagar un extra por el equipaje, por ello cada vez más personas recurren a maletas muy pequeñas para sus viajes y las empresas se han dado cuenta. Este año han salido a la luz diferentes mochilas de viaje con las que evitar pagar más, pero Primark ha lanzado al mercado la más barata de todas. Se trata de una de las tiendas de ropa lowcost más famosas de España por su gran variedad y sus bajos precios, pero no centra sus ventas únicamente en ropa, también ofrece joyas, accesorios para el pelo o bolsos y mochilas. La franquicia se ha puesto al día con las necesidades de los clientes y ha presentado un Bolso Plano De Viaje Con Carcasa Dura que es ideal para viajar en avión sin pagar extra por el equipaje.